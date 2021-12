Nininho destaca obras estruturantes no aniversário de Rondonópolis

Foto: MAYKE TOSCANO / Secom-MT

Com os novos investimentos anunciados pelo governo do estado, bem como as ações da prefeitura de Rondonópolis, o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, acredita nas oportunidades que o bom momento pode atrair. Para o deputado, as obras de pavimentação da Rodovia do Peixe, entre o Praia Clube até a Comunidade Miau, a conclusão da Avenida W11 e as obras de reestruturação nos distritos industriais, são fundamentais para atrair investidores de fora e locais.

“Trabalhamos muito para a conquista das obras de pavimentação na Rodovia do Peixe, os governos anteriores não deram a devida atenção, mas com a autorização do Governo do Estado, dos 29 Kms de pavimentação numa região turística da cidade, vai valorizar as propriedades locais e levar mais pessoas a investir na região”, explicou o parlamentar.

Recentemente, o governador Mauro Mendes (DEM) assinou o convênio no valor de R$ 65,3 milhões para o asfaltamento dos distritos industriais Razia e Vetorasso. A conquista é fruto da articulação do parlamentar que contou com o deputado federal Neri Geller, junto ao senador Carlos Fávaro, via emenda federal que destinou R$ 30 milhões; do governo do estado, que fez o aporte de R$ 30 milhões e contou com contrapartida da prefeitura de Rondonópolis, com R$ 5,3 milhões.

“Estamos felizes com a conquista de um projeto tão esperado. Quero agradecer ao governador Mauro Mendes e ao secretário de Estado de infraestrutura, Marcelo de Oliveira, por toda atenção dispensada a este projeto e aos meus parceiros de trabalho, deputado Neri e de maneira especial, ao senador Carlos Fávaro por não medir esforços para nos ajudar com um recurso expressivo, e ao prefeito Zé Carlos do Pátio por ser parceiro deste grande investimento que é para a população”, agradeceu Nininho.

Para o deputado, as obras de pavimentação da Avenida W11 e a reestruturação dos distritos, além de modernizar as áreas, são convites para empreendedores.

“A nossa cidade está às margens da BR-364, é porta de entrada e saída para outros estados, é importante que os distritos onde abrigam as principais empresas tenham visual, seja organizado, são pré-requisitos para investidores em potencial, bem como uma via de acesso apropriada, como a W11, que vai tirar todo tráfego pesado de caminhões de dentro da cidade, facilitando o acesso da população. Quanto mais investimentos tivermos, mais oportunidade de emprego para a população, e ainda mais receita, que retornará em forma de novos investimentos na Saúde e Educação”, ressaltou o parlamentar.

Segundo o deputado, os investimentos do governo do estado e os alinhamentos com a gestão municipal, são fundamentais para o desenvolvimento da região.

“É preciso ter parceria, ninguém faz nada sozinho, a aproximação do executivo municipal com o estadual é fundamental para que os projetos se concretizem”, afirmou Nininho.

A data do aniversário de emancipação do município foi lembrada pelo parlamentar. “Quero especialmente parabenizar a população. Sabemos que precisamos avançar muito mais em diferentes áreas, mas já podemos ver as coisas acontecerem. Aproveito para deixar a nossa solidariedade a todas as famílias que perderam familiares com a pandemia. A todos os rondonopolitanos, o nosso abraço e que Deus abençoe a todos nós”.