Nininho participa de inauguração e entrega de títulos na região Sul

Foto: VÂNIA NEVES

Nesta segunda-feira (11) o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, participou da comitiva do governo do estado para a inauguração da recuperação do trecho de 91,4 Km, da rodovia MT-100, acesso ao município de Alto Araguaia a Alto Taquari, e da entrega de 74 títulos definitivos para os moradores do distrito Buriti, localizado na zona rural de Alto Araguaia.

Para o deputado Nininho as duas entregas são muito importantes para a população, tanto a MT-100 que é uma obra que ele há anos cobrava, como a entrega dos títulos definitivos.

“As duas ações tem impacto e reflexo direto na vida do cidadão. Quem transitou pela MT-100 no período que ela estava intransitável sabe o que essa obra representa hoje. Em 10 meses de mandato, o governador Mauro Mendes deu a resposta que a população esperava. A obra está pronta, entregue e com qualidade. Os títulos definitivos de famílias que esperavam há mais de 50 anos, é motivo de comemoração”, destacou o parlamentar.

De acordo com o parlamentar que tem acompanhado de perto a execução dos projetos do atual governo, as perspectivas para o próximo ano são muito boas. “Quero destacar o trabalho que o secretário Marcelo ‘Padeiro’ tem feito à frente da Secretaria de Infraestrutura, e o secretário Serafim, no Intermat (Instituto de Terras de Mato Grosso), pela atenção dada aos municípios e pela agilidade com a análise dos processos”, salientou Nininho.

“Até o final de 2019 outras obras serão inauguradas como é o caso da MT-110, obra de pavimentação asfáltica que liga Guiratinga à Tesouro com 43 Km, e vamos ainda ouvir muitos depoimentos como o da dona Marilda da Costa Bueno que há 12 anos esperava pelo documento de sua propriedade”, completou.

A obra da MT-100 beneficia mais de 20 mil moradores de Alto Araguaia e Alto Taquari. Até agora foram investidos R$ 50 milhões, em 30 anos, os investimentos chegarão a R$ 745 milhões. Sobre os títulos de regularização fundiária, até o final deste ano serão entregues pelo Intermat cerca de 2 mil documentos, o dobro do que foi entregue nos últimos quatro anos.

Também participaram da mesma agenda, o diretor–presidente da Via Brasil MT-100 Concessionária de Rodovias S.A, Cesar Menezes, os deputados estaduais Thiago Silva (MDB), delegado Dr. Claudinei (PSL), Max Russi (PSB) e Sebastião Rezende (PSC), o deputado federal Neri Geller (PP), secretários de estado, prefeitos, vereadores e secretários municipais.