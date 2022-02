No sábado de Carnaval, prefeito Emanuel Pinheiro vistoria obra da UPA Jardim Leblon

Em plena manhã de sábado de Carnaval (26), o prefeito Emanuel Pinheiro vistoriou a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Leblon. “Mesmo com o feriado, a gestão não para. Cuiabá não pode parar. Estou aqui com o vice-prefeito Stopa e toda nossa equipe fazendo as últimas vistorias na obra da UPA Leblon. O nosso compromisso é entregar esta obra com qualidade total, com o padrão que eu exijo na minha gestão, padrão de excelência para a população SUS, para a população carente, para quem depende da saúde pública de Cuiabá”, afirmou o executivo.

A secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend, também acompanhou a vistoria e destacou que, durante a atual gestão, já foram entregues cinco obras de unidades básicas de saúde e que outras reformas e construções estão em ritmo acelerado. “Estamos acelerando as obras, tanto que já entregamos cinco unidades. E a UPA Leblon é uma das prioridades porque vai fazer mais de 10 mil atendimentos por mês, terá várias especialidades, é uma unidade de porte 3 e terá também o Espaço de Acolhimento à Mulher e a sala de amamentação, que é um dos projetos encabeçados pela nossa primeira-dama, dando mais dignidade às nossas mulheres de Cuiabá”, ressaltou.

O vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, afirmou que sua Pasta está responsável pela drenagem no pátio da UPA, por parte da iluminação da unidade e do entorno e também pela pavimentação asfáltica que será feita nas ruas atrás e lateral à UPA. Stopa enalteceu a união de esforços para entregar esse novo serviço de saúde aos cuiabanos. “É uma sinergia positiva de várias secretarias, ninguém faz nada sozinho. Vamos fazer uma força-tarefa da Obras, da Saúde, da Limpurb, da Mobilidade Urbana para que a gente entregue uma obra com qualidade total. Vamos trabalhar duro para atingir o objetivo e, mais uma vez, entregar um produto de qualidade à população cuiabana, em especial a região Leste”.

Quem também acompanhou a situação da obra foi a presidente do bairro Jaridm Leblon, Erenice da Silva, que mora no local há 45 anos. Segundo ela, a presença do prefeito, do vice-prefeito e de todo o staff da Saúde demonstra que a obra está recebendo a importância que merece. “Vai ser uma mudança muito boa para o nosso bairro. Essa UPA vai ser uma graça pra gente porque vai beneficiar nosso bairro e vários bairros vizinhos, o pessoal não vai mais precisar procurar atendimento longe”, disse.

Após conhecer todos os detalhes da construção, o prefeito Emanuel Pinheiro determinou que alguns pontos fossem melhorados. “Não saímos hoje com a data de entrega definida devido à algumas inconsistências na obra que eu não gostei. Já conversei com a minha equipe e eles vão refazer para que a obra tenha qualidade e excelência total, tudo do bom e do melhor para quem mais precisa”, disse Pinheiro. Além disso, o gestor afirma que irá definir a data de inauguração juntamente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que em sua passagem por Cuiabá, em julho do ano passado, deixou clara sua intenção de retornar para participar da entrega da UPA Jardim Leblon. A expectativa é que isso ocorra nas comemorações do aniversário de 303 anos de Cuiabá.

Obra para o futuro

Emanuel Pinheiro salientou ainda a importância da UPA Jardim Leblon para a capacidade de assistência em saúde na Atenção Secundária que Cuiabá irá oferecer aos cuiabanos, já que se trata de uma UPA com porte 3, voltada para atender uma área de abrangência de 300 mil habitantes, conforme o Ministério da Saúde. “Ao entregar a UPA Leblon, Cuiabá vai ser uma capital com quatro UPAs, que terá condições de atender uma área de cobertura de 1,2 milhão habitantes. Levando-se em conta que Cuiabá tem cerca de 700 mil habitantes, teremos um excesso de oferta, já preparando a saúde pública da Capital para os próximos 10, 20 anos na atenção secundária. Eu fico muito orgulhoso porque a população cuiabana merece, a população SUS merece”, enfatizou Pinheiro.

Além do prefeito, do vice-prefeito, da secretária de Saúde e da presidente de bairro, estiveram presentes na vistoria à obra da UPA Jardim Leblon também o secretário-adjunto de Governo, Wilton Coelho Pereira; a secretária-adjunta de Atenção Secundária, Ádila Andrade; o secretário-adjunto de Gestão da Saúde, Gilmar Cardoso; o diretor e o coordenador de Atenção Secundária, respectivamente, Rubens Dias da Silva e Wille Márcio Calazans; o assessor técnico, Fábio Lucas de Morais; o diretor de Obras da SMS e engenheiro civil, Thiago Henrique Vieira; o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Júlio Garcia.