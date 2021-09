“Nossa preocupação é proporcionar maior agilidade e celeridade na imunização”, destaca prefeito ao receber a segunda dose em nova fase de descentralização de vacinas

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu a segunda dose da vacina contra a novo Coronavírus na manhã de hoje (8), na Unidade Básica de Saúde Parque Ohara. O gestor iniciou a ampliação da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar que passa a ofertar a segunda dose em 14 unidades de saúde.

Além dos polos centrais da vacinação, a segunda dose será aplicada em quatorze (14) unidades de saúde, a descentralização da vacina nas quatro regiões da capital, Norte, Sul, Leste e Oeste, ficando o mais próximo possível de onde as pessoas moram. “Isso só foi possível com a chegada das doses extras de vacinas articuladas pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, o que nos proporcionou a descentralização da ação de imunização”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

“É uma avanço muito grande, o que demonstra a preocupação da gestão em proporcionar maior agilidade e celeridade daquilo que é prioridade, imunizar com a maior brevidade possível toda população cuiabana”, acrescentou.

O chefe do Executivo Municipal informou ainda que, dando seguimento a estratégica de imunização adotada pelo município, que irá retornar a Brasília para articular os novos desafios, bem como a terceira dose dos idosos verificando qual a faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde, se é a partir dos 60, 70 ou 80 anos, como também a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos, que serão as novas prioridades do município.

“Eu sigo na busca da celeridade, na humanização e no respeito à população cuiabana, a fim de imunizar o mais rápido possível todos contra esse inimigo invisível, o coronavírus”, reforçou o prefeito.

“Todo esse cuidado, sempre seguindo com os protocolos determinados pela Anvisa e Ministério da Saúde, Cuiabá se tornou um case de sucesso, sendo referência para outras capitais na garantia da segunda dose para toda população que já tomou a primeira, fechando em 100% o ciclo da vacinação. Cada vez mais estamos conseguindo dados expressivos de doses aplicadas. Esse é e continuará sendo o nosso foco. Somente dessa forma vamos vencer essa guerra travada contra a Covid-19. Imunizando, vacinando toda população o mais rápido possível”, finalizou o gestor.

A aplicação da 1ª e 2ª dose permanecem nos polos centrais, como o Senai da XV de Novembro, Sesi Papa, Assembleia Legislativa e Sesc Balneário.