Nossos professores são a garantia de um futuro promissor

Hoje, 15 de outubro, comemoramos no Brasil o Dia do Professor. Uma data que sempre foi especial, mas, com certeza, se tornou ainda mais significativa diante das tantas mudanças que nossas vidas sofreram após o surgimento do novo coronavírus.

A pandemia, algo impensável para a atual sociedade até dois anos atrás, trouxe lições implacáveis e, entre elas, que nada substitui a educação olho no olho.

Nossos estudantes ficaram longe das salas de aula por quase um ano e meio. Os prejuízos à aprendizagem foram imensos, mas teriam sido ainda mais devastadores se não fosse nossos profissionais da educação, que se reinventaram, encararam um terreno ainda desconhecido e, sem medir esforços, se desdobraram para manter seus alunos conectados aos estudos, seja por meio da internet, seja por meio das apostilas.

Os desafios só crescem e nossos professores crescem muito mais diante deles. Em Mato Grosso, conseguimos retornar as atividades na modalidade híbrida no início de agosto e, mais uma vez, nossos profissionais da educação provaram que a escola é sim um ambiente seguro e de extrema importância.

E, diante desta vitória, é que daremos mais um grande passo para recuperar a aprendizagem dos estudantes, que é o retorno 100% presencial das aulas a partir da próxima semana.

Afinal, a pandemia provou que o contato aluno e professor é indispensável para a educação. Educação para superar tantos problemas sociais e emocionais que se agravaram com a pandemia, educação para garantir um futuro melhor para nossas crianças, adolescentes e jovens.

E nossos professores são a garantia deste futuro promissor.

O Governo do Estado tem feito os investimentos necessários, melhorando a infraestrutura física das escolas, garantindo conectividade para profissionais e estudantes, mas, acima de tudo, tem planejado e investido na área pedagógica, para garantir um ensino cada vez mais de qualidade. Dentro deste contexto, apostamos nas avaliações diagnósticas dos estudantes, que norteiam a formação continuada dos profissionais, garantindo a eles aperfeiçoamento, crescimento profissional.

Hoje, sem dúvida alguma, é uma das datas comemorativas mais importantes do país. E, neste dia, mais uma vez quero externar minha gratidão aos mais de 23 mil professores da rede estadual de ensino que lutam diariamente para transformar a educação de Mato Grosso em uma das melhores do país. É gratificante ver o brilho nos olhos destes profissionais, com o retorno dos estudantes às salas de aula, com a confiança e amor no trabalho que realizam.

Parabéns a todos os professores. Vocês são nossos verdadeiros heróis.

*Alan Porto é Secretário de Estado de Educação em Mato Grosso