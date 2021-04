NOTA DE ESCLARECIMENTO

Atendendo uma recomendação do prefeito Kalil Baracat, a Secretaria de Gestão Fazendária vai ampliar até sexta-feira, 16 de abril, prazo final, para pagamento do IPTU 2021, com 15% de desconto para quem não tem débitos anteriores e 5% para aqueles com pendências de anos passados, o atendimento presencial para os contribuintes que preferem comparecer para tratar de suas pendências, mesmo existindo outros meios, eletrônicos ou por atendimento online.

Além dos descontos o IPTU pode ser parcelado em até 8 vezes sem descontos e pago inclusive com Cartão de Crédito.

A partir de amanhã, 14, o horário de atendimento presencial será até as 17 horas e com mais espaços e mais cuidados para aqueles que desejarem ir até Secretaria de Gestão Fazendária.

“Fora isto, estamos retomando os estudos de 2019 que foram deixados de lado em 2020 por causa do período eleitoral, para que aqueles que pagarem no prazo estabelecido, sejam contemplados com um desconto maior no IPTU de 2022, ou seja, se você como contribuinte cumpre com sua obrigação e paga seu IPTU na data de 16 de abril de 2021, no ano que vem você terá além do desconto normal, mais 5% extra por ser pontual”, disse a titular da Gestão Fazendária de Várzea Grande, Lucinéia dos Santos Ribeiro.

Ela lembrou que Várzea Grande avançou muito nos últimos anos criando um diferencial para aqueles que não tem pendência com a Fazenda Municipal e, portanto, usufruem de um desconto maior como no IPTU que oferta 15% para aqueles que pagarem no vencimento e não tem dívidas anteriores. “Mesmo aqueles que tem dívidas anteriores a 2021 e desejam pagar, ofertamos um desconto de 5%, portanto, compensa estar em quites com a cidade e desfrutar de um bom desconto no pagamento de seus impostos”, disse a titular da Pasta.

Lucinéia dos Santos Ribeiro lembrou ainda que o prefeito Kalil Baracat, assumiu compromisso público em destinar maior parte dos recursos arrecadados com IPTU para ações de saúde tão preponderantes neste ano de pandemia da COVID 19, mas sem deixar de cuidar de outros setores de interesse público como obras de pavimentação asfáltica, abastecimento de água, social entre outros.

“É imprescindível neste momento que as pessoas compreendam que não se faz necessário ir a Prefeitura de Várzea Grande, na Gestão Fazendária para tratar dos seus negócios, hoje tudo pode ser feito por telefone, por e-mail, online e outras maneira de atender a todos com presteza, qualidade, dignidade, respeito e principalmente transparência, estamos prontos inclusive para dirimir dívidas e qualquer outro tipo de problema existente”, disse a secretária de Gestão Fazendária.