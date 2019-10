NOTA DE ESCLARECIMENTO : ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR

Com o mote “Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito!”, a quinta edição do projeto Abraço Rosa foi lançado no início da noite dessa sexta-feira, 04 de outubro, em Várzea Grande. O evento alcançou um olhar integral sobre todos os detalhes da doença e a mulher, levando em consideração a prevenção do câncer de mama, os aspectos do corpo, da mente e das emoções. Políticos, empresários, servidores públicos, profissionais de saúde e sociedade em geral deram as mãos e abraçaram simbolicamente a praça localizada em frente ao Prédio da Prefeitura de Várzea Grande. Além de atrações artísticas e culturais, também foi divulgada a extensa programação oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde que oferta neste mês mais de 150 serviços voltados à campanha Outubro Rosa, em 20 unidades de saúde da cidade.

“Mais um ano estamos mostrando e fazendo um momento histórico, onde servidores, moradores, empresários, famílias inteiras e amigos reunidos estão de mãos dadas para fortalecer essa campanha contra o câncer de mama. Faz cinco anos, que todo outubro entrelaçamos as mãos para abraçar esta campanha dentro do nosso município e a cada ano ganhamos mais adeptos. Também vejo que a campanha além de prevenção leva alento e abraça o coração de todas as mulheres que passam ou passaram por essa doença. Até mesmo de familiares que perderam pessoas queridas para o câncer de mama. Agradeço a cada pessoa, homem, mulher e criança, que hoje se vestiu de rosa e se juntou à campanha, pois é dessa forma que fazemos uma Várzea Grande forte”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Sobre o lançamento da 5ª Edição da Campanha Outubro Rosa, a prefeita avaliou que “o evento foi esclarecedor tecnicamente e valoroso quanto à união. Demonstrando que a Saúde Pública de Várzea Grande está preparada para combater o câncer de mama com acolhimento caloroso. Somente neste mês de outubro disponibilizaremos mais de mil mamografias gratuitas para a população feminina da cidade”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Diógenes Marcodes, o evento de lançamento da campanha outubro Rosa, foi preparado para que fique na memória de cada mulher várzea-grandense, mas a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado o tema durante todo o ano em suas unidades. “Toda a nossa rede de atenção básica em saúde se preparou para o Outubro Rosa. Nossas equipes estão prontas para receber a cada paciente com carinho. A comissão de saúde da Câmara de Vereadores também realiza um trabalho de preparação para que nossos profissionais acolham melhor a cada dia nossa população. É fato que ainda perdemos pessoas queridas para o câncer, mas estamos avançando e preparando nossas unidades de saúde para detectar a doença em estágios primários. Vale ressaltar que durante não é somente em outubro que damos atenção à prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero. Em março deste ano, por exemplo, realizamos mais de 500 exames de mamografia e de coleta para detectar câncer no colo de útero. Temos conseguimos ofertar exames suficientes para todos que tem nos procurado”, declarou.

O vereador e médico Miguel Angel Claros Paz, representou a Câmara Municipal de Vereadores e, declarou que “não depende somente das instituições públicas cuidar da saúde é muito importante também o cidadão, nesse caso a mulher tenha o cuidado e a atitude de fazer o autoexame de mama. Um meio prático, sem custo e ideal para iniciar a prevenção da doença”. Médico e atuante na rede pública de saúde em Várzea Grande, Miguel Paz também chamou a atenção para as doenças sexualmente transmissíveis, com foco na sífilis. “Essa doença também mata quando há uma transmissão vertical, por isso é importante a mulher se conhecer, se auto examinar e quando perceber qualquer alteração procurar assistência médica”, disse.

A médica pediatra e patologista clínica, Natasha Slhessarenko, da Clínica Vida Diagnóstico e Saúde com sede em Várzea Grande, enfatizou que “a prefeita Lucimar Campos está de parabéns pela iniciativa, e por ser mulher entende as mulheres, por isso que ela promove atividades ímpares como o Abraço Rosa”.

Natasha Slhessarenko também falou sobre a doença e prevenção do câncer de mama. “Câncer é quando existe uma proliferação exagerada de um tipo de célula. De uma hora para outra o nosso organismo começa a produzir células que não deve, e quando nosso organismo não está bem, pouco nutrido, estamos deprimidas por exemplo, ele não consegue combater aquelas células cancerígenas que aparecem ou elas são produzidas de maneira exagerada, aí câncer se desenvolve”.

Segundo explicação da patologista é necessário fazer o diagnóstico precoce para que aja cura da doença. “Quando a mulher detecta algum caroço no seio já é alarmante, por isso que todas as mulheres após os 40 anos devem fazer a mamografia que detecta esse caroço antes dele se tornar palpável. Temos a impressão errada de que o câncer de mama dói, dor não é um sintoma. É necessário ir ao ginecologista ao menos uma vez ao ano. Se auto examinar durante o banho, em frente ao espelho e estar atentas aos fatores que predispõem o câncer de mama: a mulher que não amamenta tem maior pré-disposição, se está obesa, se bebe muito, se não faz atividade física, entre outros”, alerta.

Para a funcionária da secretaria de Assistência Social, Mona Carvalho de Souza Marques, o evento chamou atenção pela informação que passou sobre a doença e sua prevenção às mulheres que estavam presentes. “A doutora Natasha Slhessarenko nos informou durante sua palestra que o câncer de mama é o segundo câncer mais frequente em mulheres, só perde para o câncer de pele não melanona, e é o câncer que mais mata mulheres. Ela também disse questima-se para este ano 56,8mil novos casos de câncer de mama em mulheres no país. E, pela estimativa poderão existir 160 novos casos de câncer de mama este ano em Várzea Grande. Devemos estar atentos. Essa é a importância de eventos como este: a informação e conscientização de cada um”, disse.

A arquiteta e urbanista e, coordenadora de Elaboração, Análise e Projetos da secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, Ana Rita Maciel, enfatizou que a 5ª edição do Abraço Rosa foi importante por emocionar e entender a mulher. “O câncer de mama com certeza é um assunto que assusta a todos, mas principalmente a mulher por mexer diretamente coma sua sensibilidade, beleza, o seu corpo, a sua alma. É incrível como a prefeita Lucimar Campos conseguiu transmitir todas essas emoções e informações com este evento que trabalha a autoestima, generosidade e positivismo”, declarou.

SERVIÇOS GRATUITOS DE SAÚDE – A programação completa de consultas médicas, exames preventivos de câncer de colo uterino, mamografias, palestras com diversos temas, ações de educação em saúde, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite C, vacinas de HPV, entre outros, em cada unidade de saúde da cidade está disponível até o dia 30 de outubro.

