NOTA DE ESCLARECIMENTO: Kalil Baracat contrai Covid-19 e passa bem

Tendo sempre como meta uma qualidade de vida mais saudável, que depende das próprias pessoas, mas pode ser motivada por ações do Poder Públicos como a definição de espaços para o lazer, a prática esportiva e a interação social, levou a administração municipal a promover ações e obras neste sentido.

Por Marianna Peres – A prefeita Lucimar Sacre de Campos e o vice-prefeito, José Hazama, deram início a uma série de inaugurações que vão finalizar o mandato da atual gestão, depois de quase seis anos de atuação desde maio de 2015. Foram entregues à população do Grande Parque do Lago as obras de revitalização e reforma da praça ‘Júlio Domingo de Campos’ e o ginásio poliesportivo “Antônio Sotero de Almeida”.

O ginásio é o único espaço para prática in door de várias modalidades esportivas na cidade e está localizado na região com a maior densidade populacional da cidade, no Parque do Lago. O espaço estava desativado. As obras de recuperação transformaram o local: reforma geral, pintura, recuperação de grandes e vestiário, elétrica e hidráulica. Cerca de mil pessoas podem ser acomodadas nas arquibancadas.

A unidade, reformada numa parceria entre as secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e de Viação, Obras e Urbanismo, aplicou R$ 585 mil em recursos próprios na revitalização. O ginásio conta hoje com iluminação em LED, mais econômica e mais eficaz.

A praça recebeu investimentos de outros R$ 385 mil, mas a obras foi executada por meio de um Termo de Compensação Urbanística (TUC) com a Echer Engenharia responsável pelo desembolso, pois a empresa realizou obras de construção civil no Grande Cristo Rei que geraram o benefício pró-município. Esse projeto envolveu técnicos das secretárias de Viação, Obras e Urbanismo, de Serviços Públicos e de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e o resultado foi um espaço revitalizado com pintura, calçamento, melhorias nos espaços verdes e a implantação de playground, iluminação em LED e de uma academia ao ar livre.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, Fernando Sé, explica que o TUC é um instrumento para compensação urbanística de empresas, como a Echer Engenharia que está com três empreendimentos residenciais em construção em Várzea Grande.

Durante a solenidade de entrega dos dois espaços – localizados na Avenida Julião de Brito, ao lado da policlínica – a prefeita lembrou que a região sempre recebeu atenção na sua gestão, bem como na realizada pelo seu esposo, o hoje senador e ex-prefeito da cidade por três mandatos, Jayme Campos. “É uma satisfação estar aqui hoje entregando reformas de espaços que foram construídos pelo então prefeito Jayme Campos. O grande Cristo Rei, bem como o Grande Parque do Lago, sempre recebeu obras de grande porte. Temos orgulho em contribuir com a expansão dessa região de Várzea Grande”, disse Lucimar Sacre de Campos apontando para a Policlínica Dr. Lucilo Macedo ou Clínica de Atenção Básica a Família, que foi totalmente reformada e revitalizada.

O senador Jayme Campos (DEM), lembrou que nos anos 80 e início dos anos 90, a região estava desprovida de qualquer atenção do poder público. “Trouxemos asfalto, unidades de saúde como a policlínica, a praça e ginásio, a caixa d’água e agora a prefeita Lucimar retoma com essas e outras obras como creche no Maringá II e uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Santa Clara, que está com as obras em finalização, ações que oportunizaram o desenvolvimento da região que conta hoje com cerca de 100 mil habitantes”.

Moradores antigos, como o Jaconias Pereira, que mora no Parque do Lago há 40 anos, reforça que a praça e o ginásio são grandes espaços públicos para usufruto da população local. “Sabemos que em breve, passada a pandemia, esse local voltará a ser ponto de encontro e de lazer das famílias e esperamos que do ginásio saiam novos craques da quadra, seja do vôlei, do basquete ou do futsal”.

O presidente do bairro, Sidnei Silva, destaca que somente no Parque do lago existem cerca de 2 mil famílias e que havia muita expectativa pela reabertura do ginásio. “Ele foi inaugurado no ano 2000 e em 2017 chegou a uma situação triste de abandono e depredação. Mais que um local seguro agora para prática de esportes e lazer, será um centro de convivência para festas comunitárias, casamentos e eventos”.

O secretário de Educação, Sílvio Fidelis, reforçou a necessidade de parcerias com os moradores para conservação e preservação dos espaços. “Mais do que um endereço destinado ao lazer, estamos incentivando a adoção de uma vida mais saudável a todos e a revelação de novos talentos”.

ATÉ O ÚLTIMO DIA – Até o dia 30, a prefeitura estará entregando obras como creche, asfalto e ainda dois grandes marcos da atual gestão: O Parque Bernardo Bernek e a primeira etapa do complexo sociocultural Jornalista Paulo Maria Ferreira Leite (Orla da Alameda). Como destacou a prefeita, todas essas ações foram custeadas com recursos próprios.

“Nesses quase dois mandatos tivemos como objetivo reverter os impostos pagos em obras que impactem de forma positiva no dia a dia dos contribuintes e da população, de modo geral. Muito se fez em áreas essenciais como educação, saúde e distribuição de água utilizando apenas o Tesouro Municipal. Essa realidade era impensável até 2015. Tenho certeza de que Hazama e eu, juntamente com toda a equipe que esteve à frente desses feitos, está entregando uma cidade muito melhor se comparada à situação em que a recebemos. Desde finanças, passando por infraestrutura, até insumos do dia a dia da administração pública, estão organizados, funcionando de forma efetiva e eficaz”, comemorou Lucimar Campos.

Para o vice-prefeito – que segue no mesmo cargo, após as eleições – a prefeita Lucimar imprimiu excelência em todos os seus feitos e comprovou, mês a mês, que políticas públicas podem sim, ser voltadas à qualidade de vida da população e ser propulsora no desenvolvimento da cidade. “Desde a simples reforma de um espaço público como em obras de grande vulto {como a duplicação da Avenida Filinto Müller, o início da Estação de Tratamento de Água do Cristo Rei à Orla}, tudo foi planejado e executado com zelo, cuidado e monitoramento contínuo. A prefeita Lucimar deixa seu legado. Cabe a nova gestão dar sequencia a trajetória de expansão e desenvolvimento de Várzea Grande”.