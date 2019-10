NOTA DE ESCLARECIMENTO: SAÚDE

As Secretarias Municipais de Comunicação Social – SECOM; de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL e de Saúde – SMS, todas do município de Várzea Grande têm o seguinte a informar sobre alunos da escola municipal de Educação Básica 'Abdala José de Almeida' que sofreram sintomas de intoxicação alimentar e dos resultados dos exames.

– No último dia 30 de agosto, na parte da tarde, uma turma de 72 alunos da Escola Municipal de Educação Básica Abdala José de Almeida, unidade escolar que reúne 800 alunos e mais 200 profissionais, acabaram sofrendo sintomas de intoxicação alimentar com vômito e diarreia, sendo que do total de 72 alunos da turma, 45 foram atendidos no Hospital Pronto Socorro e UPA IPASE;

– O Pronto Atendimento, acompanhado pelos titulares das pastas de Saúde e Educação, resultou, na liberação de todos no mesmo dia, medicados e sem maiores consequências;

– Imediatamente as Secretarias de Saúde e de Educação, além do acompanhamento dos atendimentos, deram início a uma série de averiguações das causas da intoxicação que atingiu menos de 10% do total de alunos da Escola 'Abdala José de Almeida';

– A Vigilância Sanitária foi acionada para averiguações e apontamentos que geraram Resultados das Análises Microbiológicas realizado pelo Laboratório LACEN/MT, aonde se constatou bactérias SHIGELLA SP e SALMONELLA SPP, em bebedouros e garrafão de água do auditório;

– Pedidos de contraprovas foram realizados em relação a alimentos acondicionados e da merenda escolar e descartados.

Diante dos fatos, medidas foram adotadas para se evitar qualquer tipo de outra ocorrência, lembrando que menos de 10% dos alunos e servidores da unidade tiveram algum sintoma sem maiores consequências. Entre as medidas adotadas estão:

– Interligação da unidade escolar a Rede Pública do Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG;

– Troca de bebedouros que servem água potável para alunos e servidores;

– Manutenção periódica nos bebedouros de água com instalação de filtros de carvão ativado;

– Troca de freezer para acondicionamento de alimentos;

– Curso de Boas Práticas para Merendeiras;

– Realização de monitoramento mensal microbiológico;

Também será iniciada com o final do ano letivo as obras de reforma geral da Escola Municipal de Educação Básica 'Abdala José de Almeida', já licitada e ultimando os preparativos para assinatura do contrato da empresa vencedora do certame licitatório.

Dentro dessas obras estão a recuperação do poço artesiano, bem como a sua cloração.

As Secretarias de Saúde e de Educação, ambas de Várzea Grande determinaram a notificação das 85 unidades escolares municipais de forma preventiva para realização de monitoramento e da correta utilização de água e alimentos para a merenda escolar e consumo de alunos e profissionais da área.

