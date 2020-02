NOTA DE PESAR

AVALIAÇÃO E METAS

Na abertura da reunião, o presidente Guilherme Antonio Maluf falou sobre o foco do TCE-MT em aumentar a eficiência das políticas públicas

Ao participar de evento de capacitação de 543 agentes de saúde da Prefeitura Municipal de Cuiabá realizado na manhã desta terça-feira na Escola Superior de Contas, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antonio Maluf adiantou que o Controle Externo se inovou e não apenas fiscaliza a legalidade e economicidade dos gastos públicos, mas a eficiência das políticas públicas. Primeiro conselheiro presidente médico da história do TCE, Guilherme disse aos participantes que sua extensa atuação na área médica lhe deu grande conhecimento do SUS e parabenizou a Prefeitura de Cuiabá pela iniciativa de capacitar “os agentes de saúde que são os primeiros na linha de combate a doenças e no atendimento à população”, elogiou.

Guilherme Antonio Maluf

PRESIDENTE DO TCE-MT A existência do Tribunal de Contas só tem sentido se o seu objetivo for também fiscalizar os resultados. Não vamos abandonar a fiscalização contábil e financeira, no entanto a pior corrupção é a inoperância das políticas públicas porque os recursos vão pelo ralo sem nenhum resultado”

Ainda em seu discurso de abertura, o presidente reafirmou o compromisso do Tribunal de Contas com a capacitação de servidores públicos e a produção de auditorias no setor de saúde que ajudem os gestores a promoverem melhorias. “A existência do Tribunal de Contas só tem sentido se o seu objetivo for também fiscalizar os resultados. Não vamos abandonar a fiscalização contábil e financeira, no entanto a pior corrupção é a inoperância das políticas públicas porque os recursos vão pelo ralo sem nenhum resultado”, ressaltou.

Desde o mês passado que o TCE-MT tem disponibilizado estrutura física para a capacitação de todos os agentes de saúde da Secretaria de Saúde de Cuiabá envolvidos a partir de agora no cadastramento de 352 mil usuários que vivem nas áreas de atuação das Unidades Básicas de Saúde da capital. Para fazer o cadastro os 353 agentes de saúde estão sendo capacitados e farão uso de tablets. Os primeiros 180 aparelhos foram distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde durante o evento realizado no TCE. Cada um recebeu um kit contendo além do dispositivos móveis, camiseta, crachá, boné e protetores solares.

KIT PARA AGENTE DE SAÚDE

Parceria entre o TCE-MT e a Secretaria de Saúde de Cuiabá garantiu aparelhagem para os agentes de saúde que participaram da capacitação

Conforme informações do secretário municipal de Saúde, Luiz Possas de Carvalho, até o fim deste mês todos os capacitados receberão os kits e em três meses será feito o cadastramento dos usuários. “Esse é o primeiro passo para a integração da atenção primária da saúde de Cuiabá ao programa E-SUS do Ministério da Saúde. A parceria com o TCE garantiu a capacitação dos agentes de saúde que agora vão a campo e farão a grande diferença neste novo sistema, proporcionando assim que Cuiabá tenha acesso a financiamentos do Governo Federal”, explicou Possas.

O enfermeiro Wiliians Blank, da equipe técnica da Atenção Primária de Cuiabá e responsável pela capacitação explicou que na Base de Dados os usuários estarão cadastrados por classificação de idade, residência, região e problemas de saúde. Nele será possível encontrar prontuários e exames de cada um. “São informações importantes para planejar melhor as ações e focar nas doenças mais comuns em cada região”, disse.