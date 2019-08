Nota de Pesar

Várzea Grande começou a entregar para a população, as obras de 150 km de novas ruas e avenidas que estão sendo pavimentadas e 70 km que estão sendo recuperadas. As primeiras obras foram entregues aos moradores do Grande São Mateus, uma das maiores regiões da cidade.

Após anos de espera os moradores da região do Grande São Mateus que contempla vários bairros de Várzea Grande veem o sonho da pavimentação se tornar realidade. A prefeita Lucimar Sacre de Campos fez a inauguração da pavimentação asfáltica de quatro quilômetros de ruas e avenidas do bairro e lançou a segunda etapa das obras de pavimentação que somarão mais cinco quilômetros de asfalto contemplando também ruas do bairro Parque Sabiá.

Novas contratações de obras estão previstas para outros bairros da região como o Eldorado, Marajoara e Itororó que fazem parte do Grande São Mateus junto com o Parque Sabiá.

“Os serviços, fazem parte do financiamento de R$ 25 milhões junto ao Banco do Brasil, que já recuperou 60,5 km de vias públicas de Várzea Grande, sendo 31,5 km de asfalto novo e 34 km de recapeamento em 30 bairros da cidade. É o maior programa de asfaltamento de vias públicas que ocorre atualmente. O objetivo é de oferecer melhor qualidade de vida à mulher, à mãe, à avó, ao filho, ao pai, ao homem e a todos os trabalhadores que acreditam em Várzea Grande e querem assim como eu, uma cidade melhor para se viver”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos, durante a inauguração.

O senador Jayme Veríssimo de Campos prestigiou a inauguração e destacou a qualidade do pacote de obras que inclui além da pavimentação asfáltica, drenagem das ruas, construção de galerias pluviais, colocação de meio fio e recuperação de vias públicas. “Por isso dizemos que a atual administração da prefeita Lucimar leva qualidade de vida a estas famílias, pois será possível transitar por essas ruas com segurança, seja no período de seca ou chuvoso. Também essas famílias não sofrerão mais com a transmissão de doenças. Este é com certeza um programa de asfaltamento invejável feito por uma administração que possui zelo e seriedade pela coisa pública. A prefeita Lucimar está mostrando como é possível fazer a multiplicação dos pães e está transformando esta cidade com o imposto pago pelo cidadão várzea-grandense”, declarou.

Segundo dados do Secretário Municipal de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande, Luiz Celso de Moraes Oliveira, através de financiamentos junto ao Banco do Brasil – BB e Caixa Econômica Federal – CEF, no valor de R$ 130 milhões, as obras de 150 km de novas ruas e avenidas serão pavimentadas e 70 km serão recuperados, lembrando que fora estes valores, o Tesouro Municipal também está aportando recursos próprios de contrapartida.

Diversos bairros já estão recebendo asfalto novo de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), num total de 31,5 quilômetros. São eles: São Mateus, Vila Artur, Figueirinha, 23 de Setembro, Cidade de Deus e Asa Branca. Bairros com obras em andamento: Mangabeira, Jardim Imperial, Santa Izabel, Jardim Paula I, Avenida Hélio Ponce, Jardim Vitória, Joaquim Curvo, Jardim Glória I, Parque Sabiá.

Já o trabalho de recuperação asfáltica chega a 34 quilômetros em 15 bairros de Várzea Grande, sendo já finalizados no Parque do Lago, Jardim Maringá I, II e III, Santa Luzia, Avenida Dom Orlando Chaves, Paulo Leite, Jardim Primavera, 05 de Maio, 07 de Maio, 24 de Dezembro e Novo Mato Grosso. E, em andamento no bairro Mapim. “Para finalizar esses 34 quilômetros iniciamos na última semana de julho a recuperação asfáltica nos bairros Nova Várzea Grande, Ipase e Jardim Imperador”, afirmou o secretário.

“Estamos chegando ao final desse contrato e, até meados de outubro deste ano finalizaremos a licitação de mais 100 quilômetros de asfalto novo para Várzea Grande”, anunciou a prefeita Lucimar Sacre de Campos. “A Administração Municipal está cumprindo mais um compromisso firmado com a nossa população. O asfaltamento destas ruas, com a colocação de meios-fios nos dois sentidos, drenagem das mesmas e a construção de galerias pluviais onde não existia, é mais uma conquista para Várzea Grande. Estas obras trazem desenvolvimento e também contribuem para saúde pública da cidade. Queremos estar sempre ao lado do cidadão”, frisou a Chefe do Executivo.

O vereador Pedro Paulo Tolares, o “Pedrinho”, em nome da Câmara Municipal de Vereadores elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela prefeita Lucimar Sacre de Campos e sua equipe técnica frente à prefeitura de Várzea Grande. “Nós vereadores estamos felizes por ter chegado a hora desse grande bairro ser contemplado com benefícios, pois é uma população que merece. A Câmara de Vereadores atualmente tem sido parceria do Poder Executivo Municipal com o objetivo único de favorecer a população da nossa cidade. Parabéns ao excelente trabalho que a prefeita e sua equipe têm executado em todas as áreas”.

As lideranças comunitárias Emerson Magalhães e Sergio Alliend também se fizeram presente e foram unânimes quanto à qualidade do asfalto entregue à população do bairro São Mateus. “Nós só temos a agradecer a atual administração, pois trata-se de uma reivindicação antiga. Agora com asfalto parece que estamos em outro bairro, vemos inclusive uma valorização imobiliária”, declarou o presidente da associação de moradores Sergio Alliend.

Dione Ferreira, de 72 anos e morador do São Mateus há pelo menos 21 anos, conta que se mudou para o bairro e nem iluminação pública as ruas possuíam. “Nos enche de orgulho dizermos que moramos no São Mateus, diferente daquele tempo em que não tinha asfalto nem iluminação. Estou muito feliz e comemorando”, afirmou. A dona de casa Eva Vilma, de 54 anos, concorda com Dione e acrescenta “é um alívio não ter que andar na lama em dias de chuva e nos dias de seca não ver aquele poeirão entrar na casa da gente. Parece um sonho”.

As amigas Vanina Dias Pereira, de 54 anos, e, Julieta Figueiredo de 75 anos, ambas moradoras do bairro Parque Sabiá, além de conferir o asfalto do bairro vizinho vieram assistir pessoalmente o anúncio do asfaltamento do bairro onde moram. “Quando me contaram eu não acreditei, tive que vir aqui para ver se era verdade, estou muito feliz e contando com isso”, declarou Julieta.

