O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, avaliou como justa e inteligente a atuação do prefeito Emanuel Pinheiro em Brasília, na busca por doses extras de vacinas contra a Covid-19, como contrapartida pela realização da Copa América na Capital. Na última terça-feira (08), o chefe do Executivo municipal entregou ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a solicitação de mais 670 mil doses, visando a imunização em massa da população.

A escolha de Cuiabá como uma das subsedes da Copa América, que será realizada no Brasil, foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Governo Federal e Governo do Estado de Mato Grosso. Cinco partidas serão realizadas na Arena Pantanal, entre os dias 13 e 28 deste mês. O estádio receberá jogos das seleções da Argentina, Uruguai, Chile, Equador e Bolívia, todos sem a presença de público.

“O prefeito Emanuel Pinheiro foi muito inteligente ao ir à Brasília, não permutar, mas sim reivindicar e trazer para Cuiabá um número maior de doses de vacinas. É uma luta justa, principalmente diante do contexto em que o Município nem foi ouvido sobre a realização do evento. Isso mostra a preocupação que ele tem com os cuiabanos e a responsabilidade de melhorar a saúde da capital mato-grossense como um todo”, comentou.

A declaração do vice-prefeito foi dada na quinta-feira (10), durante o lançamento das obras para construção do Sistema de Esgotamento Sanitário Lipa. Na oportunidade, Stopa destacou ainda que a negociação, que também conta com a participação do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho), reforça a capacidade de articulação que a gestão do Município tem desenvolvido nos últimos anos.

Conforme lembrado pelo vice-prefeito, esse trabalho de articulação não se restringe à área da saúde. A Prefeitura de Cuiabá mantém ainda tratativas com o Governo Federal para a execução de novas obras estruturantes que melhorem a mobilidade urbana da cidade. Em Brasília, também está em andamento a busca por investimentos que serão aplicados na construção de uma trincheira e dois viadutos na Avenida Miguel Sutil.

“Tanto a busca por novas doses de vacinas quanto por recursos para obras de infraestrutura são vitórias para a população. Essas tratativas são a confirmação da prática do esforço de uma gestão que trabalha incansavelmente por sua cidade, procurando sempre fazer o possível para que o cidadão tenha mais qualidade de vida”, pontua Stopa.