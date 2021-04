Nota de pesar | Dr. João Batista

Desde o dia 11 de fevereiro até o dia 15 de abril, Cuiabá já vacinou 28.937 pessoas do grupo prioritário composto por idosos, o que representa 42,7% do total dessa população, estimada de 67.696 na capital, conforme levantamento que cruza os dados da vacinação disponibilizada na plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, e a estimativa da população por grupos prioritários, que consta em Relatório da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Como está o alcance vacinal dos idosos

Conforme os dados apurados, da faixa etária acima de 80 anos, 7.653 dos 8.472 idosos (90,3%) já tomaram a primeira dose. Desses, 5.863 tomaram a segunda dose, faltando 1.790 retornarem para completar o esquema.

Da faixa de 75 a 79 anos, já foram contemplados com a primeira dose 6.962 dos 7.812 idosos (89,1%). A segunda dose desse grupo começará a ser aplicada na próxima terça-feira (20).

No grupo de pessoas com 70 a 74 anos, 9.906 dos 13.172 idosos (75,2%) receberam a primeira dose e ainda não estão no prazo para tomar a segunda aplicação.

Entre as pessoas com 65 a 69 anos, que começaram a ser imunizados na segunda-feira (12), 4.416 dos 19.645 idosos (22,4%) já receberam a primeira dose. A segunda dose desse grupo começará a ser aplicada no dia 10 de maio.

A faixa etária que concentra maior número de idosos cuiabanos é a de 60 a 64 anos, que tem 27.067 pessoas, ou seja, 39,9% do grupo prioritário. Quem está nessa faixa etária começará a ser vacinado conforme o envio de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Desafios na cobertura vacinal

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que, se somados os percentuais de idosos já vacinados em Cuiabá com o de idosos que ainda não receberam nenhuma dose (69,7%), chega-se a um total de 112,4%. De acordo com as equipes que fazem a vacinação dos idosos, essa diferença de pouco mais de 12% se dá porque idosos que não vivem em Cuiabá conseguiram ser vacinados aqui (seja porque possuem residência em seu nome ou no nome de algum familiar) e entraram na conta dos vacinados.

Já no percentual de não vacinados, constam idosos residentes de Cuiabá que se vacinaram em outros municípios ou estados, que vieram a óbito, que contraíram a covid-19 ou outras doenças e estão aguardando 30 dias de pós-recuperação, que estão internados e, por conta disso, sem condições clínicas de serem vacinados, e ainda há o caso de idosos que foram cadastrados para serem vacinados em casa pelas equipes itinerantes, mas não foram encontrados.

“Tem muito dessas situações: às vezes a gente tem um paciente idoso acamado que tomou a primeira dose e, quando a gente volta, já veio a óbito, ou você chega para fazer a primeira dose e já veio a óbito. Tem também os que rejeitam a vacina, não aceitam tomar. Às vezes você chega no endereço e ele não mora mais ali. A gente vai anotando todas essas anotações na nossa planilha de controle. Realmente tem pormenores que dificultam a imunização total dessa faixa etária”, relata Joelma Toledo, coordenadora do programa Melhor em Casa, que faz a vacinação dos idosos acamados.

Atualização dos dados do cartão SUS

A coordenadora ressalta que é de extrema importância que as pessoas façam a atualizam cadastral no Sistema Único de Saúde (SUS) para que as informações da campanha de vacinação sejam fidedignas e o trabalho das equipes seja otimizado. “Às vezes eles se cadastram em um endereço e se mudam e não avisam a gente. Isso acaba prejudicando nosso trabalho. Eles devem fazer a atualização cadastral, isso é responsabilidade da família e também dos agentes comunitários de saúde”, explica Joelma. A atualização do cartão SUS pode ser feita através do aplicativo Conecte SUS, que pode ser baixado gratuitamente no smartphone, ou procurando qualquer unidade básica de saúde.