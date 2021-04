Nota de pesar | Edson dos Reis Freitas

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho, em nome dos demais vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo, externa profundo pesar pelo falecimento do senhor Edson dos Reis Freitas, mais conhecido como Edinho Freitas.





Edson atuava como subprefeito do distrito do Coxipó do Ouro. Ele faleceu neste domingo (25.04), aos 67 anos, em decorrência da covid-19.