Nota de pesar | José Augusto da Silva Curvo

Sinval Nepomuceno da Silva faleceu na última quarta-feira (19), às 17 horas, vítima de câncer. O servidor da Secretaria Municipal de Educação, estava internado desde o dia 16 de janeiro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pascoal Ramos. Divorciado, deixa três filhos e três netas.

Técnico em Manutenção e Infraestrutura (TMIE), na função de Vigilante, Sinval trabalhou e sede da Secretaria Municipal de Educação e atualmente estava lotado na Creche Dona Micaela.

Servidor público municipal há 21 anos, tomou posse em março de 2000. Seu sobrinho e afilhado Jonair da Silva, lembra com carinho do ‘Cacique”, como costumava chamá-lo. “Meu tio estava sempre disposto a lutar e estudar as causas indígenas, falava como ninguém a língua Pareci, conhecia todas ervas e remédios naturais. Amava futebol, e sabia todas as técnicas elétricas. Sou grato por ele ter feito parte da minha missão enquanto ser-humano, e também dos alicerces com que me educou”, disse Jonair.

O prefeito Emanuel Pinheiro lamentou o falecimento do servidor. “Quero externar minha solidariedade aos filhos, netos e familiares. Deus conforte os corações de todos”, lamentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O corpo de Sinval foi cremado, nesta quinta-feira (20) às 12 horas, em Cuiabá.