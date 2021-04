Nota de Pesar | Juvenal Ferreira

Câmara Municipal de Cuiabá

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB) e os demais vereadores lamentam o falecimento do servidor do legislativo cuiabano, Juvenal Ferreira Soares, que ocorreu neste domingo (05).

“Neste momento de dor nos solidarizamos com os familiares e amigos enlutados, rogamos que o Autor da vida de o consolo necessário a todos”, enfatiza o presidente.

Juvenal Ferreira é mais uma vítima da covid19.