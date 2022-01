Nota de pesar | Lino Rossi

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está consternado pelo falecimento do amigo, comunicador e ex-deputado federal Laudnir Lino Rossi, aos 64 anos, na noite deste dia 31 de dezembro de 2021.

Lino apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda e hipotensão. Foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular, mas não resistiu.

“A comunicação perdeu neste dia 31 de dezembro um dos maiores exemplos do jornalismo, de ética no exercício profissional, de inteligência, de habilidade fantástica na condução das entrevistas que pude lhe conceder. Atordoado estou diante de uma notícia, que deixa uma lacuna na comunicação, em desamparo a todos os que o conheciam. Aos familiares, o que me acalenta em um momento de tamanha consternação, é saber que meu amigo de longa data, radialista respeitado e admirado, Lino Rossi, está amparado nos braços do Pai”, declarou, emocionado, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Em nota oficial disponibilizada em rede social, o Grupo Cidade Verde lamentou o falecimento do comunicador que apresentava o programa Chamada Geral e mantinha o programa matinal Giro Conti, da Rádio Conti. “Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência e competência para lidar com as adversidades”, diz trecho da nota.

Ainda não foram disponibilizadas informações sobre o último adeus ao profissional da comunicação.