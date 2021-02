Da assessoria

O vereador Diego Guimarães (Cidadania) constatou a falta de medicamentos e médicos no centro de referência contra a covid-19 do município de Cuiabá. A averiguação foi feita em uma visita ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde estão localizados os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento do coronavírus.





O vereador acompanhado do colega Paccola (Cidadania) visitou ala por ala do centro e verificou a falta de insumos e médicos. “Em ambas as farmácias do local verificamos falta de alguns medicamentos que estão sendo utilizados no protocolo de enfrentamento da covid-19 pelos médicos. A ausência de médico na ala pediátrica e infantil realmente acontece. Está faltando bombas de fusão nos leitos e em outros estava sendo utilizado ventilador de UTI móvel o que não pode ser utilizado em UTI fixa”, explica o vereador.





Acompanharam a visita a secretária de Saúde, Ozenira Félix e também um técnico do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Ozenira afirmou que a falta de médicos na ala pediátrica já está sendo resolvida e um contrato foi assinado para que seja iniciado o atendimento, mas não deu prazo.





Diego tentou visitar o local na quinta-feira (25) para verificar se procedia que os 38 leitos estavam impedidos de estar no sistema SUS por falta de médicos e medicamentos. Porém, sua entrada não foi permitida. Após ter feito a reclamação publicamente, a secretária entrou em contato com o parlamentar.





“Vamos emitir um relatório dessa vistoria. Tem muitas falhas no atendimento, falta de equipamento e material humano que ensejou nesse bloqueio. Nosso desejo é colaborar para que isso não permaneça já que estamos no pico da covid-19 e precisamos o quanto antes desses leitos disponíveis para a população”, ressaltou o vereador.

Assessoria de Imprensa Vereador Diego Guimarães