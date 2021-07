Nota de Pesar | Marilene Paulina Martins

Walfredo Rafael/Secom Câmara O evento foi realizado de forma híbrida na Câmara Municipal.

Requerente da sessão, o vereador Diego Guimarães também foi autor do projeto de resolução que cria o Título Honorífico Ordem do Mérito Lenine de Campos Póvoas





A Câmara Municipal recebeu em seu plenário físico e virtual, família e amigos de Lenine de Campos Póvoas. A sessão solene que foi requerida pelo vereador Diego Guimarães (Cidadania) comemorou os 100 anos de nascimento do professor e historiador que foi responsável por retratar em seus livros a história e a cultura do povo mato-grossense.





Mato Grosso e Cuiabá comemoram o Centenário de Lenine de Campos Póvoas nascido em 04 de julho de 1921, em Cuiabá e, falecido em sua cidade natal, a 29 de janeiro de 2003, aos 82 anos de idade. O vereador Diego Guimarães celebrou a sessão e lembrou que a Casa aprovou o Título Honorífico Ordem do Mérito Lenine de Campos Póvoas que será concedido aos profissionais da história e também pessoas jurídicas, instituições não governamentais que se destacarem no desempenho das atividades que incentivam e valorizam a história regional e cuiabana. O projeto de resolução foi apresentado pelo parlamentar.





“É uma honra poder desfrutar desse contexto histórico de vida que Lenine de Campos Póvoas deixou para todos nós. É uma felicidade estar aqui hoje, ter requerido essa sessão e ser autor da resolução que cria o Título Honorífico Ordem do Mérito Lenine de Campos Póvoas. Além de um homem público de grande expressão na história de Mato Grosso, o conselheiro Lenine Póvoas foi fundador do Tribunal de Contas. Poucas são as homenagens para essa figura histórica”, disse Diego.





A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Maria Helena Póvoas, filha do homenageado, disse em seu discurso que toda a família se sente honrada em ver o reconhecimento do legado que seu pai deixou para toda sociedade. “Meu pai era um homem muito calmo, tranquilo, um pai muito presente, apesar dos inúmeros cargos que ocupou, inclusive de vice-governador, jamais descuidou da família, e em especial os filhos, que tiveram acompanhamento até mesmo nas suas tarefas escolares”, disse ela.





Os irmãos da desembargadora Maria Helena, também participaram da cerimônia. Eduardo Póvoas presencialmente e Aloisio Póvoas, de forma virtual. A solenidade contou com a presença de outros familiares do homenageado, vereadores, presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, deputado estadual Alan Kardek, presidente da Academia Mato-grossense de Letras, Sueli Batista, entre outros integrantes da AML.

Ascom/Gabinete Vereador Diego Guimarães