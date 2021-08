Nota de pesar | Rogério Ferreira

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferece tratamento contra o tabagismo aos pacientes que buscam se livrar desse vício, através de grupos de Terapia Cognitiva e Comportamental (TCC), nas unidades básicas de saúde dos seguintes bairros: Cidade Verde, Quilombo, Tijucal, Despraiado, Santa Terezinha, Bela Vista, Jardim Fortaleza e Santa Laura.

No Programa Municipal de Cessação ao Tabagismo, os pacientes participam de grupos para cessação do hábito de fumar e têm acesso a medicamentos e práticas integrativas e complementares em saúde (PICS). De acordo com a responsável técnica do programa, Silvana Ferreira, o objetivo é reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco. “Em relação aos grupos de tabagismo, a cidade, hoje, conta com oito unidades cadastradas realizando grupos de combate ao tabagismo, atendendo em torno de 100 pacientes. Estamos quase finalizando o projeto para iniciação dos grupos na própria sede da Secretaria Municipal de Saúde e em andamento para firmar parcerias com as residências terapêuticas de saúde mental, para tratar os dependentes de nicotina”, explica.

O tratamento

No caso dos iniciantes, as reuniões acontecem em quatro etapas. Na primeira, o fumante aprende porque fuma e como isso afeta sua saúde. Na segunda, ele aprende a lidar com os primeiros dias sem cigarro e os sintomas da síndrome de abstinência. Na etapa seguinte, a reunião destaca os desafios para permanecer sem cigarro e esses são colocados em prática, como, por exemplo, a realização de atividades físicas. Finalizando, no quarto encontro do grupo, o diálogo gira em torno dos benefícios indiretos e, em longo prazo, ao parar de fumar, como a melhora da autoestima e a diminuição do risco de doenças do coração.

Após os quatro módulos, o paciente passa a utilizar a goma de mascar e o adesivo de nicotina, que auxilia a parar de fumar, reduzindo os sintomas da síndrome de abstinência. O tratamento completo dura cerca de um ano.

A coordenadora Silvana Ferreira salienta que, após a suspensão dos atendimentos eletivos por conta da pandemia de covid-19, as atividades foram retomadas em janeiro deste ano. “Estamos no empenho de preparar os nossos profissionais de saúde para que o programa se expanda a mais unidades do município. As equipes, compostas por médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos, irão participar de uma capacitação sobre a abordagem ativa contra o tabaco, que ocorrerá nos dias 01 e 02 de setembro”, afirma.

Os interessados em participar do tratamento para parar de fumar, devem se dirigir às unidades básicas de saúde citadas anteriormente mais próximas de suas casas e solicitar o cadastro. Mais informações podem ser obtidas pela coordenação do Programa Municipal de Cessação ao Tabagismo, pelo telefone 3617-7364.