Com profundo pesar o prefeito Emanuel Pinheiro recebe neste sábado (10), a notícia de falecimento de Sidnei Antônio Pereira Neves, aos 48 anos, vítima da COVID-19. Ele era irmão do prefeito de Novo Horizonte do Norte, Silvano Pereira Neves (MDB), que também perdeu a mãe e o pai este ano para o vírus.

“Perder uma pessoa que a gente ama já é difícil. Mas perder três é de um sofrimento que só a fé em Deus pode confortar. Que nosso Senhor esteja com o colega Silvano e seus familiares”, disse o prefeito de Cuiabá.

O atual prefeito de Novo Horizonte do Norte perder também os pais, o ex-prefeito do município, Júnior Pereira Neves, com 75 anos de idade no dia 23 de março e a mãe Francisca Marlene de Azevedo Neves, 69 anos, no dia 07 de abril.

O prefeito Silvano Pereira Neves também contraiu o vírus em 2020 e ficou 74 dias internado. Ele se recuperou da doença.