Nota de Pesar | Welson Mesquita

A manhã de tempo ameno nesta quinta-feira (6) foi de muita alegria para 24 carroceiros que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Centro de Convivência de Idosos (CCI) Maria Ignês de França Auad, no bairro CPA 3, ao lado do eco ponto onde a categoria faz o descarte de entulhos. Eles fazem parte do grupo prioritário composto por pessoas em vulnerabilidade, também integrado por catadores de recicláveis, motoristas de ônibus e trabalhadores da limpeza urbana, que estão sendo atendidos a pedido da primeira-dama Márcia Pinheiro, que entende que são pessoas em vulnerabilidade social, tanto pela condição financeira, dificuldade de acesso à internet e exposição ao coronavírus no ambiente de trabalho. “Se não fossem essas pessoas, que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade, a cidade não funcionaria, não teria seu brilho, não seria limpa e bonita. São eles que estão todos os dias nas ruas, na ponta, cuidando da cidade e da população e merecem toda a nossa consideração e respeito, inclusive tendo prioridade na vacinação contra a covid-19, que foi uma preocupação da primeira-dama Márcia Pinheiro, destaca o prefeito Emanuel Pinheiro.

Alguns profissionais chegaram no CCI de carroça e um “horse-thru” foi improvisado para marcar de forma simbólica a vacinação da categoria. Em seguida, a garoa começou a ficar mais espessa e a vacinação continuou dentro do centro de convivência de idosos, com toda a comodidade e segurança.

Roberto Soares de Amorim, 60 anos, foi o primeiro vacinado, ainda a bordo de sua carroça. “Ficamos aliviados e mais alegres porque a gente mexe com lixo, mexe com tantas coisas nas casas das pessoas. Às vezes as pessoas não deixam nem a gente entrar na casa preocupados e nós ficamos preocupados também porque nós precisamos trabalhar. Sou carroceiro há 40 anos. Toda vida foi difícil e este ano de pandemia também. Agora estou mais aliviado. Foi uma boa coisa do prefeito trazer a vacina aqui”, disse.

Aguinaldo Leonel Marinheiro, 50 anos, carroceiro há 27 anos, também foi atendido no “horse-thru”, que chamou a atenção de quem passava pela avenida. “É um alívio pra gente! Com tudo isso que está acontecendo, receber essa vacina foi um privilégio pra nós. A nossa presidente correu atrás, lutou e conseguiu pra nós essa vacina. Foi muito bom! Nós estávamos preocupados porque a gente mexe com muito lixo, muita coisa suja e não sabe de quem pega as coisas, estávamos correndo perigo muito grande e agora estamos realmente felizes, vamos trabalhar mais tranquilos”, disse, complementando que “foi uma coisa muito maravilhosa que fizeram, ajudando o povo carente” o fato da Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ter levado a vacinação até o local de trabalho deles.

Quem também foi atendido nesta manhã foi Cezinando do Amaral, 64 anos, carroceiro há 40 anos, que destacou a atenção dada pela Prefeitura de Cuiabá para com a categoria. “O prefeito está nos ajudando. Vou vacinar porque já peguei o vírus e sei que é duro! Não quero pegar mais, não. Fiquei 4 dias sem comer, quase morri. Agora vou trabalhar mais tranquilo, se Deus e Nossa Senhora quiser!”.

O coordenador técnico de Atenção Primária da SMS, Marcel Lemos, conta que resolveu fazer o “horse-thru” para atender aos carroceiros de forma mais ágil e marcante. “O rapaz já tinha chegado na carroça. E para não ter o trabalho de descer, a gente optou pro fazer o drive-thru de forma simbólica. A Prefeitura de Cuiabá junto com a Secretaria de Saúde têm feito um belo trabalho lembrando dessa população que está em estado de vulnerabilidade e nós estamos aqui para atender a essa demanda do prefeito e da primeira-dama, que tanto prezam pela população”, destacou.

A coordenadora do CCI Maria Ignês, Jona D’Arc Muniz, enfatiza que, além de ponto de vacinação dos carroceiros, a unidade também tem ajudado a comunidade no cadastro para a vacinação contra a covid-19, no caso de quem tem dificuldade de acessar à internet. “A vacinação é importante porque é uma parceria com a Secretaria de Agricultura e Trabalho, com a Secretaria de Saúde e com a associação dos carroceiros. Importante destacar que nós também realizamos o cadastro e acompanhamento da vacina dos idosos e agora de pessoas com comorbidades que não têm acesso à internet. Já cadastramos cerca de 100 idosos, fazemos o acompanhamento diário, entramos em contato e avisamos quando sai o agendamento. Muitos reconhecem o nosso trabalho, agradecem porque muitos não tem acesso à internet”, afirma.

A imunização das categorias profissionais em maior vulnerabilidade e exposção ao coronavírus e uma ação feita em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que mapeou os profissionais e disponibilizou as listas para a SMS. “A vacinação dos carroceiros é mais uma ação que confirma o caráter humanizado da gestão Emanuel Pinheiro, de sempre pensar e colocar em primeiro lugar aqueles que mais precisam. Os carroceiros são um grupo vulnerável socialmente, que é acompanhado de perto pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico como determina nosso prefeito e estamos à disposição para auxiliá-los no que necessitarem”, disse o secretário Francisco Vuolo.