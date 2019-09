Nota de repúdio

Foto: Ronaldo Mazza

Foi aprovado na tarde desta terça-feira (03), durante a quinta reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado, o cronograma de oitivas e a prorrogação do prazo dos trabalhos por mais 180 dias.

O deputado estadual João Batista (Pros), que preside a CPI na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), afirmou que o primeiro convidado a ser ouvido no dia 17 de setembro será Anélio Goduberto Andrade, liquidante extrajudicial do Instituto da Previdência de Mato Grosso, (antigo Ipemat).

“Hoje aprovamos as futuras oitivas que serão extremamente importantes para a condução dos trabalhos de investigação na Casa de Leis e foi aprovado também, o requerimento de dilação do prazo desta CPI, por mais 180 dias, tendo em vista, o grande volume de documentação recebida pela nossa equipe técnica até o momento”, explicou o parlamentar.

Na avaliação de Carlos Antônio Dornellas, a necessidade de uma prorrogação do prazo é eminente e citou como exemplo a reforma da previdência no âmbito federal. “Nos últimos dias, o ministro relator da previdência nacional, Tasso Jereissati manifestou interesse no sentido de estender o prazo das discussões sobre o sistema previdenciário estadual e municipal, o que reforça a tese de reflexão e a importância do debate sobre esse déficit previdenciário no Estado de Mato Grosso”, pontuou o procurador da ALMT.

Segundo informações de um dos membros da equipe técnica da CPI, após a reunião ordinária com oitiva de Anélio Gouduberto, os próximos convocados para serem ouvidos serão: Ronaldo Taveira, ex-presidente do MTPrev; Sebastião Rodrigues da Silva, liquidante do Ipemat que antecedeu Anélio Gouduberto de Andrade; Ronaldo Campos Fraga, membro da Comissão que fez gestão do patrimônio do Estado na Seplag e Jair Teixeira, responsável pelo Controle do Patrimônio do Ipemat.