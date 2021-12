Nota MT distribui R$ 250 mil em prêmios para consumidores de quatro municípios

Em uma ação de monitoramento, fiscalização e proteção realizada na última sexta-feira (10.12), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com a Polícia Militar, apreendeu uma caminhonete, desmobilizou um acampamento e aplicou R$ 50 mil em multas por crime ambiental. A operação aconteceu na Unidade de Conservação Parque Estadual Serra Ricardo Franco, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá).

Na propriedade, agentes da Sema flagraram a abertura de uma estrada com acesso a um curso de água, que se estende até a fronteira internacional do Brasil com a Bolívia e constataram a presença de um acampamento, com barracas e utensílios de camping, produtos alimentícios e uma caminhonete.

Após realizarem uma varredura no local, a equipe comprovou a ilicitude das atividades, que estão em desacordo com a legislação ambiental e identificaram o suspeito responsável pela área rural. Além disso, foi detectada a reincidência do crime ambiental, uma vez que a área já havia sido embargada anteriormente pelo órgão fiscalizador competente.

A operação ocorreu em parceria com a Polícia Militar de Chapada dos Guimarães e resultou na apreensão da caminhonete Toyota Hilux, desmanche do acampamento ilegal e aplicação de R$ 50 mil em multas por causar dano às Unidades de Conservação e violação das normas que regem sobre a proteção e recuperação ambiental. O boletim de ocorrência foi confeccionado para que sejam tomadas as medidas penais cabíveis.

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco é uma área de proteção integral, com 158 mil hectares do Bioma Amazônia.

Denuncie crimes ambientais

É possível realizar denúncias relacionadas a crimes ambientais em diferentes canais de atendimento: telefone, e-mail, pelo aplicativo MT Cidadão e pessoalmente. O horário de funcionamento da ouvidoria é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Telefone: 0800 065 3838

Whatsapp: (65)99321-9997

E-mail: ouvidoria@sema.mt.gov.br

Endereço: Centro Político e Administrativo, Rua C, S/N, Cuiabá-MT

*Com supervisão de Lorena Bruschi