Nota MT sorteia 250 mil reais em prêmios esta semana

O Programa Nota MT realiza nesta quinta-feira (19.12), o segundo sorteio especial do ano. A partir das 08h, com a presença do governador Mauro Mendes, serão sorteados cinco prêmios de R$ 50 mil. O sorteio será feito na sala de reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás.

Para o sorteio especial de Natal já foram gerados 5.073.825 bilhetes. Cada nota fiscal gera dois bilhetes, um para o sorteio mensal e outro para o sorteio especial, independente do valor da compra.

Este será o sétimo sorteio do programa, lançado em junho deste ano, que já distribuiu mais de 5 mil prêmios para pessoas que se cadastraram no programa e passaram a pedir a colocação de seus CPF’s nas notas de compras. Até agora foram distribuídos 5 prêmios de R$ 50 mil, 25 de R$ 10 mil e 5.000 de R$ 500,00.

O programa Nota MT já conta com 237.564 cadastrados. A meta até o final do ano é chegar aos 250 mil inscritos.

Como funciona

Para concorrer aos prêmios, além de pedir o CPF na nota fiscal, é preciso fazer o cadastro no Programa Nota MT. O cadastramento é fundamental para garantir a participação do consumidor em todos os sorteios e receber a premiação.

Os sorteios são realizados com base na Loteria Federal e cada prêmio corresponde a um bilhete eletrônico, gerado a partir de cada nota fiscal emitida com o CPF. Dessa forma, a mesma pessoa pode ganhar mais de um prêmio no mesmo sorteio ou ser contemplada em vários sorteios.

Para receber o prêmio do Nota MT, é preciso informar a conta bancária, e não possuir débito ou com pendência com o estado. A conta do banco deve estar no mesmo CPF da pessoa premiada e pode ser de qualquer instituição financeira, com exceção de conta poupança do Banco Sicredi.

O prazo para pagamento do prêmio, estipulado por lei, é de 90 dias contados do momento da regularização da situação do ganhador.

Objetivos sociais

A premiação do Nota MT beneficiou 121 entidades sociais e filantrópicas de 45 municípios de Mato Grosso. As instituições foram indicadas pelos contribuintes premiados em todos os sorteios já realizados pelo programa desde junho deste ano. As entidades recebem 20 por cento do valor pago aos ganhadores. No total, foram pagos mais de R$ 600 mil em prêmios somente para as entidades. A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (ACCC), entidade mais indicada pelos sorteados, recebeu R$ 152.600,00 no total.