NOTA OFICIAL – LEITOS DE UTI

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro e a titular da pasta da Mulher, Luciana Zamproni, recebem no próximo dia 11, a secretária nacional de Mulheres, do Ministério dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, para dar início a programação do “Março Mulher”, promovido pela Prefeitura de Cuiabá. O encontro acontece na sede do Senai Cuiabá, às 13 horas.

Durante o evento, a primeira-dama Márcia Pinheiro irá apresentar à secretária nacional as ações e projetos desenvolvidos pela gestão no combate e prevenção à violência contra mulher.

Referência para o fomento ao empreendedorismo e o empoderamento feminino, o programa Qualifica 300 também terá destaque. A iniciativa de oferta de cursos profissionalizantes já atendeu cerca de 3,5 mil mulheres no primeiro ano da gestão Emanuel Pinheiro.

O programa Siminina (que atende a garotas na faixa etária de 6 a 14 anos), além do Espaço de Acolhimento (que oferta assessoria jurídica, assistencial e psicológica à mulher vítima de violência) que funciona nas dependências do Hospital Municipal de Cuiabá também será apresentado à secretária.

De acordo com a primeira-dama, o município vem investindo em uma série de ações que valorizam não apenas as mulheres, mas todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas ações são desenvolvidas em um sistema integrado.

“Nós estivemos em 2019 em Brasília apresentando o nosso Qualifica à ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Ela ficou encantada com o programa chegando a nos convidar a ir à Organização das Nações Unidas (ONU) apresentar o projeto junto a delegação brasileira. No ano passado recebemos a notícia que o Governo Federal lançaria o mesmo programa para ajudar mulheres a deixarem a dependência financeira de seus companheiros, isso nos motivou ainda mais para continuarmos trabalhando”, contou Márcia.

Para a secretária da pasta, Luciana Zamproni, a programação “Março Mulher”, foi pensada para valorização do público e vai contar com um extensa programação. Ela ainda destaca que na gestão Emanuel Pinheiro são inúmeras as ações que valorizam ainda mais o gênero feminino. Destaca, por exemplo, oito mulheres atuarem no gerenciamento de pastas do Executivo Municipal.

“Queremos avançar em políticas públicas para mulheres, precisamos avançar e cuidar das nossas meninas, jovens e da terceira idade. Já fizemos muito desde a implantação da Secretaria da Mulher e vamos fazer ainda mais”, afirmou.

Confira a Programação:

05/03 – Palestra sobre Autoestima – Jardim Liberdade

9/03 – Lançamento roda de conversa “AutoAmor”

11/03- Abertura oficial “Março Mulher”

15/03 – Homenagem “Mulheres que mudam Cuiabá” – Motoristas de ônibus

18/03- Blitz Parada Segura

19/03- Homenagem “Mulheres que mudam Cuiabá”

22 à 26/03 – Semana de capacitação

31/03- Roda de conversa Coletivo Trans