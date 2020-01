NOTA OFICIAL – Prefeito Emanuel Pinheiro condiciona contratação de empresa a revisão da tabela salarial das CADs

O prefeito Emanuel Pinheiro determinou que a Secretaria de Educação mediasse junto à empresa responsável pelo recrutamento, seleção, capacitação e contratação de aproximadamente 200 Cuidadores de Alunos com Deficiência a revisão no valor do salário e benefícios que serão pagos a esses profissionais. A medida tem o apoio do Sintep – Sindicato dos Profissionais da Educação e de instituições como a Associação Amigos do Autista de Mato Grosso (AMA).

De acordo com o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, após a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, reuniu-se com a empresa que apresentou uma nova proposta readequando os valores aos salários praticados na rede pública municipal de Educação.

“Esses profissionais irão atuar nas escolas de Educação Básicas urbanas e do campo enquanto os convocados pelo processo seletivo atuarão nas unidades de creche e Centros Municipais de Educação Infantil. Salários, benefícios e demais verbas estão definidos de forma compatível com a carga horária. A ideia é de que possamos oferecer aos alunos que necessitam desse acompanhamento, um profissional qualificado”, salientou o secretário de Educação, Alex Vieira Passos.

A remuneração mensal, por 40 horas semanais, dos CADs que serão contratos via empresa poderá chegar a até R$ 1.524,05, com benefícios e outras vantagens. O salário líquido é de R$ 1.195,65.

O Cuidador terá gratificação (R$ 148), vale transporte (optante), salário família (R$ 48,62 por dependente), registro em Carteira Profissional, FGTS, INSS, 13º Salário, férias mais 1/3 sobre as férias, além de recesso remunerado, convênios odontológico e de farmácia, seguro de vida, uniforme e crachá de identificação.

Para exercer a função de CAD, o candidato selecionado passará por cursos de treinamento e capacitação na área com material didático e certificado. Os selecionados terão ainda um convênio educacional (bolsa de estudos com 50% de desconto, para que possa investir no seu aprimoramento), além da supervisão de uma equipe de apoio e suporte técnico.

Confira anexo os valores.