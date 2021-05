NOTA OFICIAL – Prefeitura de Cuiabá atende determinação e reitera lisura em processo

Os assentamentos rurais Gamaliel, Conquista e Colina Verde estão recebendo mais de quatro quilômetros de pavimentação. A obra executada pela Prefeitura de Cuiabá conta com a aplicação de um investimento aproximado de R$ 5 milhões, sendo R$ 4.743.295,02 oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o restante de contrapartida do Município.

Na localidade, os trabalhos estão adiantados e a previsão é de sejam concluídos ainda neste primeiro semestre de 2021. Coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, a atuação já resultou na construção de toda tubulação da rede de drenagem de águas pluviais, além da imprimação de todo o trecho contemplado. Nesta semana, também foi iniciada a aplicação da massa asfáltica.

A ação de melhoria na infraestrutura beneficia mais de 200 famílias que residem na região marcada pela produção de hortifrutigranjeiros e também por abrigar pessoas com deficiência (PcD). Com esse trabalho, a Prefeitura pretende promover a melhoria na qualidade de vida dos moradores e também garantir boas condições da estrada utilizada como rota para escoamento da produção local.

“Essa é mais uma demanda que contou com a importante articulação do prefeito Emanuel Pinheiro, junto com a bancada federal, para assegurar a chegada do recurso. Agora, estamos executando uma obra com o padrão de qualidade do programa Minha Rua Asfaltada, com drenagem e pavimento de primeira linha”, explica o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

OUTRAS AÇÕES

Somado a pavimentação, a Prefeitura de Cuiabá tem, de forma constante, desenvolvido diversas ações que atendem a demanda da região. Recentemente, os idosos residentes nessas comunidades receberam a vacinação contra a Covid-19. Além disso, os assentamentos estão entre os constantemente assistidos pelo Programa de Assistência Médica e Odontológica Rural (AMOR) e também pelo Programa Consultório Itinerante.

Outra importante obra realizada na região foi a reconstrução da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Gracildes Melo Dantas. Entregue em agosto de 2020, a escola é responsável por atender cerca de 600 alunos da Educação Infantil até o 6º ano do Ensino Fundamental. A unidade teve o número de salas ampliadas, ganhou novas instalações elétricas e hidráulicas, refeitório e 17 aparelhos de ar-condicionado.