Nota Oficial: Secretária de Saúde coloca-se à disposição da Câmara e reitera procedimento administrativo

A quinta-feira (22) foi um dia marcante e feliz para os envolvidos na vacinação contra a covid-19 no polo SESI Papa. Algumas vacinadoras foram surpreendidas com a gratidão e carinho de pacientes, como um idoso que entregou uma caixa de bombom ao ser vacinado e uma idosa que, de tanta felicidade, desceu do carro e cantou um hino evangélico, logo sendo acompanhada do coro de parte dos presentes.

“Porque Ele vive, posso crer no amanhã.

Porque Ele vive, temor não há,

Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida

Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está”…

O cântico podia ser ouvido ao longe e emocionou a muitos dos que foram se vacinar ou estavam ali a trabalho. O dia também foi marcado pela presença de autoridades que foram se vacinar contra a covid-19. No período da manhã, a desembargadora Maria Helena Póvoas, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem 64 anos de idade. “Estamos passando por um quadro difícil, enfrentando uma doença que os cientistas muito pouco sabem sobre ela, mas é de fundamental importância seguirmos as orientações dos estudiosos do assunto. E o caminho é a vacina! A organização no Sesi Papa, onde fui imunizada, está de parabéns!”, comentou.

Na tarde da última quinta-feira (22), quem também esteve presente no polo SESI Papa, que funciona no modelo drive-thru, foi o deputado estadual Eduardo Botelho. Ele contou que não passou nem 20 minutos na fila de carros e parabenizou o atendimento recebido do espaço. “Muito bem organizado e uma estrutura de vacinação rápida! Muito fácil de chegar e o atendimento muito especial, muito bom, todos muito solícitos, nota 10! A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, todos os funcionários aqui estão de parabéns”, disse.

O parlamentar ainda comentou sobre a parceria firmada entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e a Prefeitura de Cuiabá na abertura do quinto polo de vacinação contra a covid-19. “Nós colocamos à disposição montar dois polos na Assembleia Legislativa, um fixo e um móvel. E caso venha uma quantidade maior de vacinas e a Prefeitura precise ampliar, nós estamos à disposição para auxiliar e fazer essa parceria com a Prefeitura para montar mais pontos para que seja mais ágil. É isso o que nós queremos”, destacou.