Nota Oficial sobre a suspensão de internações na Policlínica do Verdão neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que as internações na Policlínica do Verdão estão suspensas, neste sábado (20), devido a unidade ter atingido a capacidade máxima de lotação com 40 pacientes com Covid19 internados.

– No entanto, a Pasta ressalta que na unidade de saúde, continuam sendo feitos os testes rápidos (PCR por Swab) para a Covid, através de pedido médico, bem como os exames de Raio-x, também através de pedido médico.

– Os que necessitam por atendimento mais específicos podem se direcionar às UPA’s dos bairros Pascoal Ramos e Morada do Ouro ou para as Policlínicas dos bairros Coxipó, Planalto ou Pedra 90.

– Reforça o esforço da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro que no prazo de dez dias reforçou o número de leitos para vítimas da Covid19. O Hospital Municipal São Benedito foi transformado em unidade de referência no atendimento à Covid-19. A unidade de saúde, já disponibilizava para a população 40 leitos de UTI Covid. Com a mudança, o Hospital passou a contar com 60 leitos de UTI e outros 40 leitos de enfermaria, tornando assim, a segunda unidade de saúde referência no atendimento para pacientes com a covid na Capital.

Com a instalação dos novos leitos, a capital passou a ter 155 leitos exclusivos de UTI Covid, distribuídos entre Hospital Referência (95 vagas – sendo 80 para adultos e 15 pediátricas) e outras 60 no São Benedito. Além do reforço na terapia intensiva, Cuiabá passou a contar também com mais 109 leitos de enfermaria exclusivas para pacientes com covid-19, sendo 18 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão, 25 leitos na Policlínica do Verdão, 26 na UPA Sul, que fica no bairro Pascoal Ramos. O Hospital Municipal São Benedito, passa a contar também com 40 leitos de enfermaria para casos de covid-19, assim como o antigo Pronto Socorro, que possui mais 96 leitos de enfermaria.