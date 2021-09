Nova ala do Hospital Regional de Sorriso recebe primeiros pacientes

O Governo do Estado, inaugura, nesta terça-feira (14.09), a nova Escola Estadual Militar Tiradentes 2º Sargento Claudemir França Maciel, em Sinop. O evento será realizado às 10h com a presença do secretário de Educação, Alan Porto.

Com capacidade inicial para 500 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, a nova escola Tiradentes de Mato Grosso vai funcionar no prédio da Faculdade de Tecnologia (Fastech), no bairro Jardim Curitiba.

Mais de 1,5 mil estudantes participaram do processo seletivo para a nova unidade. As matrículas foram realizadas entre os dias 8 e 10 de setembro e as aulas começam no dia 20 deste mês.

A criação da nova unidade foi anunciada pelo governador Mauro Mendes em maio deste ano, durante agenda no município. A parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal é a realização de um sonho antigo da comunidade.

A gestão da escola será da Polícia Militar, mas todo o corpo docente é da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O município vai custear o aluguel do prédio.

O que – Inauguração da nova Escola Militar Tiradentes de Sinop

Data – terça-feira, 14 de setembro de 2021

Horário – 10h

Local – Bairro Jardim Curitiba, Sinop