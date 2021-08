Nova iluminação do campo de futebol melhora lazer em comunidade de Cuiabá

Da assessoria

Beneficiando as mais de 500 famílias que residem na comunidade Arraial dos Freitas, o executivo municipal fez a entrega da iluminação do campo de futebol na noite de ontem (26), fruto da indicação do vereador Demilson Nogueira (PP). Agora, o grande espaço conta com moderno sistema de lâmpadas de LED.





O trabalho no local foi efetuado por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), que instalou no campo seis postes de 15 metros e 36 refletores de 400w. Além disso, nas vias da comunidade também foi realizada a troca de 20 braços com lâmpadas comuns por lâmpadas de LED de 150w.





Segundo o vereador a realização desta obra só foi possível graças ao empenho da prefeitura e do apoio maciço dos vereadores.





“Estamos cumprindo mais um compromisso com a comunidade. Esse é um campo de futebol que existe a mais de 65 anos e a pelo menos 10 anos espera pela iluminação. O meu papel como representante da comunidade no legislativo municipal é apresentar as indicações que possam melhorar os serviços na região”, pontuou o vereador.





O vice-prefeito, José Roberto Stopa, comentou que a nova iluminação do campo faz parte da ação do executivo em desenvolver projetos em regiões mais afastadas da área central, especialmente as situadas na zona rural da Capital.





“Com a nova iluminação, a população local tem a oportunidade de desenvolver práticas esportivas no espaço durante o período noturno com mais qualidade e segurança”, afirmou Stopa.





O presidente da Associação de Moradores, Ademil Freitas, explica que antes o campo era utilizado com iluminação de carro nos torneios noturnos.





“É a realização de um dos sonhos da comunidade, agradecemos a Prefeitura de Cuiabá, Câmara Municipal, em nome do nosso vereador Demilson, e nossa associação por se empenhar e cobrar não só essa mas várias demandas que a nossa comunidade rural necessita”, explicou.





Após a entrega, dois jogos estrearam a iluminação do campo. A equipe do Amigos do Arraial dos Freitas x Vereadores e a equipe feminina Unidas do Arraial x Barbies Futebol Clube.





Estiveram presentes da entrega os vereadores Lili Pinheiro, Dídimo Vovô, Marcus Brito Jr, Wilson Kero Kero, Kássio Coelho, Sargento Joelson, Sargento Vidal, Juca do Guaraná Filho deputado Estadual, Paulo Araújo, o diretor geral da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues, entre outras autoridades municipais e moradores locais.

Andressa Sales/Gabinete Vereador Demilson Nogueira