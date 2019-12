Nova lei beneficia Associação de Pequenos Produtores no Araguaia

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Distante 74 quilômetros de Cuiabá, o município de Acorizal recebeu emenda do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), para apoio às comemorações dos 66 anos de fundação. Uma extensa programação cultural será realizada de hoje (12) até o dia 15 de dezembro, em horários diversificados, incluindo missas, shows e apresentações culturais, entrega de obras, passeio ciclístico, feira gastronômica, além de corrida de cavalos e rodeio. Ainda será realizada a alvorada de fogos, seguido de missa e café da manhã.

Na quinta-feira (12) será oferecido à população almoço comunitário e a abertura oficial do rodeio de touros – atividade que se tornou tradição no aniversário da cidade.

Na sexta-feira (13), a festa continua com passeio ciclístico, às 8 horas. A partir das 20 horas, ocorre a semifinal do rodeio e shows. A “Marcha para Jesus” abre a programação do sábado (14), às 16 horas. A partir das 21h, serão realizadas a final do rodeio e atrações culturais. Já no domingo (15), os moradores terão a final do Campeonato Municipal de Futebol; a final da corrida de cavalos, seguida das premiações e show de talentos locais.

A produtora executiva Cybelle Bussiki, do Instituto Cultural América (INCA), um dos realizadores do evento, destaca que a ideia é levar uma estrutura de entretenimento, cultura e arte para a população de Acorizal. “Buscamos valorizar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município, além do resgate dos valores cívicos e sociais envolvidos nas comemorações”, afirma, ressaltando que a estimativa é de que cerca de 20 mil pessoas passem pelo evento, durante os quatro dias de programação.

De acordo com a produtora, o objetivo é contribuir com o desenvolvimento local e regional, e a valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável. “Desenvolvendo junto à comunidade ações culturais e artísticas com ênfase no entretenimento, acreditamos que estamos promovendo e motivando o turismo e a melhoria das condições de renda local”.

O 66º aniversário de Acorizal é uma realização do Instituto Cultural América (Inca) e Douglas Silva, com patrocínio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer. Conta ainda com apoio institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, via emenda parlamentar impositiva do deputado Eduardo Botelho e Prefeitura Municipal de Acorizal.