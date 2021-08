Nova Maringá completa 29 anos com construção de estradas, pontes e anel viário

Nova Maringá, município no centro-norte mato-grossense com 8.850 habitantes e distante 373 quilômetros de Cuiabá, comemora 29 anos de emancipação nesta quinta-feira, 26 de agosto, beneficiada com várias ações da atual gestão estadual.

São investimentos na pavimentação de rodovias, construção de pontes de concreto e maquinários para manutenção de estradas de terra; equipamento para radiocomunicação digital; e auxílio financeiro a famílias carentes.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), foi aberta licitação para pavimentação de 81 quilômetros das rodovias MT-492 e MT-249, entre Nova Maringá e São José do Rio Claro. A obra, aguardada há 40 anos, vai facilitar o acesso e escoamento da produção da região diretamente nas rodovias federais BR-163 e BR-364. A obra é orçada em R$ 60,8 milhões, com contrapartidas de R$ 7,5 milhões, e custeada pelo Fethab.

Em parceria com a prefeitura, o Estado constrói o anel viário do município, considerado a maior obra realizada no perímetro urbano da cidade. O investimento do governo estadual é de R$ 1,4 milhão, com contrapartida de R$ 1,2 milhão da prefeitura. Com 3,6 km de extensão, o anel viário é uma antiga reivindicação dos nova-maringaenses, para retirar de dentro da cidade o trânsito de carretas que circulam pela MT-160, reduzindo os riscos de acidentes.

Em 2019, Nova Maringá colheu 501 mil toneladas de milho – Foto Marcos Vergueiro

O governo do Estado investiu ainda R$ 15 milhões na construção de duas pontes na MT-488, uma sobre o Rio Arinos, com 244,85 metros de extensão, e outra sobre o Rio Alegre, com 61,55 metros.

Para auxiliar na manutenção de 390 quilômetros de rodovias não pavimentadas, a Prefeitura de Nova Maringá recebeu do Governo do Estado uma motoniveladora, complementando o maquinário municipal.

Segurança

Nova Maringá é um dos 50 municípios beneficiados com a terceira etapa da implantação de radiocomunicação digital, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Assistência social

Por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), foram entregues 159 cartões do Ser Família Emergencial, e doadas 800 cestas básicas às famílias carentes do município, pelo programa Vem Ser Mais Solidário, além de 77 cobertores, pelo Aconchego.

Saúde e repasses

A Secretaria de Estado de Saúde repassou ao município 725 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 31.627 comprimidos, entre azitromicina (3.889), ivermectina (3.111) e dipirona (24.627), também distribuído em gotas, com 602 frascos.

Entre 2020 e junho de 2021, o Governo do Estado repassou R$ 25,95 milhões aos cofres municipais em ICMS, IPVA e Fethab; R$ 1,69 milhão em assistência social, transporte escolar entre 2019 e 2020; e R$ 707,7 mil em fundos de saúde entre 2019, 2020 e 2021.

Economia

Em 2018, segundo o IBGE, o setor agropecuário, com R$ 294,72milhões, respondeu por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) municipal. Serviços (R$ 95,12 milhões), administração pública (R$ 54,138 milhões), impostos (R$ 31,306 milhões), e indústria (R$ 22,899 milhões) fecham a soma. O PIB per capita foi de R$ 59.114,60.

Entre salários e outras remunerações, 198 empresas e organizações em atividade no município, entre as quais duas distribuidoras de insumos, pagaram R$ 26,95 milhões a 1.032 pessoas ocupadas (11,9% da população), das quais 832 assalariados. Média mensal de 2,4 salários mínimos.

Em 2019, o município produziu 648 mil toneladas de soja, 501 mil de milho, 7,2 mil de arroz, 7,07 mil de algodão e 1,44 mil de girassol, além de abacaxi, feijão, mandioca, sorgo e borracha.

Detém um rebanho bovino com 84 mil, com 558 vacas ordenhadas e 985 mil litros de leite; rebanho galináceo com 18,1 mil cabeças, das quais 3.622 galinhas, com 22 mil dúzias de ovos; 2.653 suínos (451 matrizes), 1.550 ovinos e 1.097 equinos, além de 1,2 toneladas de mel de abelha e 31 toneladas de peixes em cativeiro.

Extraiu 150 toneladas de carvão vegetal, 76,8 mil m3 de lenha e 127 mil de madeira em tora. Na silvicultura, possui uma área plantada de 3,89 mil hectares, dos quais 450de eucalipto; 10,5 milm3 de lenha e 500de madeira em tora.