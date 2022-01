Nova ponte de concreto na comunidade Batec deve ser entregue ainda em janeiro

A Prefeitura de Cuiabá prepara a entrega uma mais uma ponte de concreto na zona rural. Desta vez, a comunidade beneficiada é a do loteamento Batec, localizada no Distrito do Coxipó do Ouro e que é habitada por cerca de 390 famílias. Para atender a demanda, foram investidos mais de R$ 900 mil, oriundos da Fonte 100 do Município e do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

A travessia já foi levantada e, agora, passa pelo período de compactação do aterramento das cabeceiras. A ponte de concreto irá substituir uma estrutura de madeira que, principalmente durante o período chuvoso, não oferta as condições necessárias de uso aos condutores e pedestres. A previsão da Secretaria Municipal de Obras Públicas é de que a inauguração aconteça ainda neste mês de janeiro.

“Essa é mais uma obrar que vai solucionar, de forma definitiva, um problema enfrentado pela população. Neste caso, são mais de 35 anos esperando por esse olhar cuidadoso de uma gestão. A ponte de madeira colocava a vida das pessoas em risco, já causou vários acidentes, conforme relatado por moradores. Mas, seguindo a missão dada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, estamos findando com esses transtornos”, comenta o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

A construção da nova estrutura faz parte do planejamento elaborado pela gestão Emanuel Pinheiro, que tem como meta substitui 80% das pontes de madeiras por edificações de concreto. Além desta no Batec, outras cinco pontes de concreto estão previstas para ser entregues em diferentes comunidades da zona rural, em 2022. Também é objetivo do Município dar a ordem de serviço para o levantamento de mais sete, no segundo semestre.

TRABALHO CONTÍNUO

Seguindo um plano de trabalho iniciado em 2017, em quatro anos, a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro construiu seis novas pontes de concreto na zona rural. Com um investimento de cerca de R$ 4 milhões, foram beneficiados moradores da Ecoville II, Distrito do Aguaçu, Distrito do Coxipó do Ouro (Rio Bandeira e Rio Paciência), e comunidade dos Médicos (Rio Aricazinho e Rio dos Médicos).

Paralelo às grandes pontes de concreto, o planejamento também contempla a edificação de bueiros celular e tubular, que atendem com eficiência a demanda de córregos, onde o volume da passagem de água é menor que a de rios. De acordo com a Secretaria de Obras Públicas, de 2017 a 2021, mais de 100 estruturas deste tipo foram construídas.