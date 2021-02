Nova secretária de Cultura quer “abrir mercado” sem deixar de preservar a identidade cultural cuiabana

Em reunião de transição na última sexta-feira (19), o secretário de Governo Luis Claudio de Castro Sodré, o secretário-adjunto Justino Astrevo e demais membros da equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deram as boas-vindas a nova secretária, Carlina Jacob. De família tradicional e com perfil empreendedor, a gestora quer transformar a situação do setor cultural de Cuiabá neste momento de pandemia, fomentando o consumo da cultura tradicional cuiabana, acompanhando o desenvolvimento da capital e do setor tecnológico na área de entretenimento.

“Essas pessoas aqui são o seu coração na Cultura. Pessoas muito competentes e eficientes no que você determinar que seja feito. Existem muitos bons projetos em andamento na Cultura, projetos que vamos entregar nos próximos meses que vai te surpreender positivamente, como eu me surpreendi”, declarou o secretário de Governo e antes interino de Cultura, Esporte e Lazer, Luis Claudio de Castro Sodré.

Na ocasião, foram apresentadas à nova gestora os principais projetos da pasta, como entrega do Dutrinha, Beco do Candeeiro, Aniversário de Cuiabá e recuperação do Centro Histórico. Diante dos desafios apresentados, Carlina garantiu que vai buscar apoio da sociedade civil, de empresários e deputados para garantir a valorização e crescimento da cultura de Cuiabá, garantindo o fomento do setor neste momento de pandemia.

“Se você não cria memórias, perde-se o sentido das coisas. Precisamos ter um carinho com a nossa cultura para que ela não se perca. E por isso é tão importante essa determinação do prefeito Emanuel Pinheiro em preservar nosso Centro Histórico. Será um grande desafio manter a nossa identidade cultural, mas abrir-se ao mercado tecnológico, moderno. Precisamos entender que a cultura pode ser uma grande indústria para a cidade, de rentabilidade e vamos trabalhar nesse aspecto”, pontuou a nova secretária de Cultura, Carlina Jacob.

Dentre as ações da Pasta está a recuperação do Centro Histórico, que é uma prioridade do prefeito Emanuel Pinheiro. Em 2019, a gestão comandou a restauração e/ou revitalização de 10 equipamentos históricos do Centro de Cuiabá, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Cidades Históricas: entorno do Casarão do Beco Alto, praça Senhor dos Passos, praça Largo Feirinha da Mandioca, praça Caetano Albuquerque, praça Dr. Alberto Novis, Museu da Imagem e do Som MISC, chafariz do Mundéu, Obelisco da praça Luis de Albuquerque, estátua de Maria Taquara, primeira etapa de restauração da Casa de Bem-bem.

No momento, encontram-se em fase de aprovação de projeto pelo Iphan para continuação do restauro dos seguintes equipamentos: Casa Procon, Igreja Senhor dos Passos, Casarão da Funai.

Em fevereiro, a Secretaria de Cultura também realizou, em regime emergencial, o escoramento do Casarão 179, na Rua Campo Grande. O imóvel é privado e está em processo de doação para o município.