Nova sede do Comando Regional III de Sinop deve ser concluída em 90 dias

Deputado Dilmar Dal Bosco em reunião sobre a construção da nova sede do III Comando Regional da Polícia Militar de Sinop Foto: JUNIOR POYER

Construção da nova sede do III Comando Regional da Polícia Militar de Sinop Foto: JUNIOR POYER

Na manhã do último sábado (19), o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (UB-44) participou, em Sinop (500 km da capital) de uma reunião, no III Comando da Policia Militar, juntamente com o Comandante, Coronel Wesney de Castro Sodré; o presidente do Sindicato Rural, José Redivo; Vereador Célio Garcia (UB-44) e o Presidente da União das Entidades de Sinop (Unesin), Carlos Henrique, que tratou sobre o início das obras de construção da nova sede do Comando Regional III e também, a vinda da Força Tática para Sinop.

“Várias notícias boas para a segurança pública, não só aqui de Sinop, mas de toda região, entre elas, a construção do Batalhão do III Comando Regional da Polícia Militar de Sinop, que é comandado pelo Coronel Sodré. As pessoas têm nos cobrado para que possamos trazer mais segurança para o município e dar mais condição aos profissionais que atuam aqui, trazer a Força Tática junto com o a nova e moderna sede do CR III, é um projeto fantástico, aos moldes das necessidades e da modernidade que Sinop necessita, estando orçado em aproximadamente R$ 10 milhões. O Batalhão será considerado um dos mais modernos do Estado e irá garantir melhores condições de trabalho para os policiais que atuam no município”, disse Dilmar.

Coronel Wesney Sodré, que comanda o CR III, em Sinop, destacou o apoio do parlamentar. “São muitos os investimentos que Sinop tem recebido com o apoio do nosso deputado Dilmar Dal Bosco. Eu acredito que muita coisa irá acontecer ainda, com investimentos maciços. Já melhoramos muito a nossa logística, com armamentos e equipamentos novos, capacitação dos nossos profissionais e, agora, partimos para o momento de melhoria das instalações dos nossos policiais, que sempre teve o deputado Dilmar Dal Bosco e o governo do estado como parceiros, sempre com o entendimento das nossas necessidades”.

Dilmar destacou que o governo do estado, através da secretaria de segurança pública, vem praticando inúmeras ações, além de investimentos, mas com ostensividade de ações voltadas para combater a criminalidade e dar muito mais segurança aos moradores dos 141 municípios de Mato Grosso.

“Precisamos aparelhar e modernizar nossos policiais e suas estruturas, para que possam desenvolver um trabalho voltado para a sociedade, precisamos de políticas públicas adequadas e contar sempre com a parceria da comunidade”, finalizou.