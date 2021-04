Nova Vila Cuiabana entra na fase de levantamento das paredes de alvenaria; estrutura será definitiva

“A nossa gestão, sempre pautada na humanização dos serviços àqueles que mais necessitam do suporte do poder público, não tem medido esforços para a vacinação. A Prefeitura de Cuiabá, numa ação com o acompanhamento da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, tem cuidado dos que mais necessitam, dos mais humildes. Atendendo o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, iniciamos o processo de imunização da população mais vulnerável. Buscamos mecanismos, a exemplo do consórcio do qual Cuiabá é signatário, para conseguir cada vez mais doses para que possamos expandir a nossa cobertura vacinal”. A ponderação é do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro.

Na tarde de segunda-feira (26), em uma ação executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência em conjunto com a pasta da Saúde, por meio do programa ‘Consultório na Rua’.

Um dos locais visitados trata-se do Hotel Albergue mantido pela Prefeitura de Cuiabá, idealizado pela primeira-dama e criado por meio de parcerias com o Ministério Público e a Rede de Hotéis Mato Grosso.

O venezuelano Luis Gonzales, 65 anos, que procurou a capital como ponto de apoio para oferecer melhores condições de vida para a esposa e filhos, foi um dos vacinados contra a covid-19 na tarde desta segunda-feira (26). Além dele, outros sete acolhidos nos três albergues municipais, Porto, da Guia e Manoel Miráglia que também foram imunizados contra a doença.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, reitera a preocupação com a população em situação de rua e nessa semana irá lançar – ao lado da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, uma ação voltada à assistência das pessoas em vulnerabilidade social, como garis, carroceiros, motoristas do transporte público, entre outros.

No total, a gestão Emanuel Pinheiro já aplicou mais de 109 mil doses de vacina desde o dia 20 de janeiro em cinco polos de vacinação, instalados na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no Sesi Papa, no Sesc Balneário, estacionamento da Assembleia Legislativa e no Centro de Eventos Pantanal.