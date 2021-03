Novo gestor do Turismo garante empenho para fomentar o segmento

Reprodução

A tenente Denyse Valadão participou da Tribuna Livre durante a Sessão Ordinária realizada na manhã desta quinta-feira (11), a convite do vereador Mário Nadaf (PV), para falar sobre as ações do Programa de Policiamento e Patrulhamento Maria da Penha do 1° Comando Regional, do qual ela é coordenadora. O trabalho é desenvolvido em conjunto com a rede de enfrentamento da violência doméstica estabelecida pela Prefeitura de Cuiabá, principalmente as secretarias de Saúde e Educação.

Implantado em março de 2019 e oficializado em agosto de 2020, o programa tem por objetivo atuar no enfrentamento de questões que abrangem a violência doméstica e trabalha realizando visitas de acompanhamento e fiscalização a vítimas que já possuem medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. As visitas são realizadas também aos agressores com a finalidade de reforçar a necessidade de cumprimento das medidas impostas pelo judiciário. Das mais de 700 vítimas acompanhadas, nenhuma voltou a sofrer violência, revelou a Tenente.

O programa foi efetivado a partir de um projeto piloto realizado em 2018. Para sua efetivação foram capacitados, em todo o estado, 101 policiais militares e 32 civis, que foram divididos em polos regionais nas cidades de Cuiabá, Sinop, Juína e Barra do Garças. A partir disso, atualmente 16 municípios mato-grossenses já contam com a Patrulha Maria da Penha. Em todo esse período, o programa registrou mais de 2.700 medidas protetivas fiscalizadas, alcançando 96% de efetividade com as vítimas não voltando a sofrer nova agressão.

Em Cuiabá o programa presta atendimentos em tempo integral com equipe de 8 policiais militares, quando necessário as vítimas atendidas são encaminhadas para o Espaço de Acolhimento da Mulher, ou para alguma das unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), que somam mais de 20 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade.

Outra forma de trabalho desenvolvido pelas equipes do programa é com a realização de palestras para estudantes e trabalhadores que, devido à pandemia, vêm sendo realizadas de forma online. Para receber a palestra os interessados devem entrar em contato com o 1º Comando Regional da Polícia Militar, que coordena todos os batalhões da Capital, através do e-mail cr1@pm.mt.gov.br.

Por fim o vereador Mário Nadaf, autor do convite, agradeceu a presença da militar quando afirmou ser “extremamente relevante a realização, nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, de campanhas educativas de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher conforme previsto na Lei Maria da Penha, permitindo trazer a mulher para mais perto dos seus direitos por meio de informação, orientação e amparo”.

Secom Câmara Municipal de Cuiabá