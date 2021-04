Novo polo de vacinação começa a funcionar no Sesc Balneário nesta quarta-feira (14)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai abrir nesta quarta-feira (14), mais um polo de vacinação contra a Covid-19, no Sesc Balneário. O local fica na Av. Dr. Meirelles, S/n, no bairro São João D’Rei, e atenderá a princípio os idosos de 65 a 69 anos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante. O horário de atendimento será das 9h às 16h, de maneira presencial.

Com este, Cuiabá passa a ter quatro polos de vacinação contra o vírus. A Prefeitura da Capital já havia iniciado o procedimento de descentralização do Centro de Eventos do Pantanal e aberto novos polos no Sesi Papa, região do bairro Bela Vista e na UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).

“Temos a satisfação e a alegria de poder contar com mais este polo de vacinação e tenho fé que vamos conseguir cada vez aumentar ainda mais o número de cuiabanos imunizados. A prefeitura tem trabalhado dia e noite para que as melhores estruturas e um bom atendimento seja levado à todos”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Nos polos da UFMT e Sesi Papa estão sendo imunizados no modelo drive thru. No Sesi está imunizando os idosos de 65 a 69 anos (1ª dose). Já na UFMT está atendendo apenas trabalhadores de saúde com a segunda dose da vacina Coronavac.

“Como não vem escrito o local de vacinação no agendamento, é importante que as pessoas se atentem, para aos informativos a respeito dos locais onde o seu grupo de vacinação está sendo atendido, para não gerar aborrecimentos, aglomerações ou confusão no momento da imunização”, disse a coordenadora epidemiológica, Valéria de Oliveira.

A campanha de vacinação no Centro de Eventos seguirá vacinando com primeira dose os idosos de 70 a 74 anos e aqueles acima de 75 que ainda não receberam nenhuma dose. Aqueles que estão cadastrados no site já estão na lista de espera e devem consultar seu cadastro para verificarem o dia e horário que deverão comparecer ao polo de vacinação. Aqueles que não tiverem recebido a agenda ainda, terão a vacina marcada para os próximos dias.

APÓS O CADASTRO NO SITE ESTAR PRONTO, PARA SABER O DIA E HORÁRIO DO AGENDAMENTO, SIGA OS SEGUINTES PASSOS:

-Entre no site www.vacina.cuiaba.mt.gov.br;

-Clique em PRÉ CADASTRO;

-Clique em CONSULTAR CADASTRO;

-Preencha com o número do CPF e clique em CONSULTAR CADASTRO;

-No fim da página, aparecerá a data e o horário do agendamento. Clique no desenho da impressora para gerar o QR Code. Imprima ou tire um print do QR Code para levar no dia que for se vacinar.

-Caso a pessoa tenha feito o cadastro no site, mas ainda não apareceu seu agendamento, ela entrará em uma fila de espera e será agendada nos próximos dias, sempre seguindo por ordem cronológica de cadastro.