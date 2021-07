Novo polo de vacinação é aberto em Cuiabá no Distrito Industrial

A Prefeitura de Cuiabá abriu, nesta quinta-feira (08), mais um polo de vacinação contra a Covid-19, que vai funcionar na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), no Distrito Industrial. O posto tem capacidade para atender até 600 pessoas por dia e será destinado para os profissionais da indústria, um dos grupos prioritários, conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

A abertura do novo polo é resultado da parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Na capital, cerca de 19 mil servidores serão imunizados.

“Mais um polo aqui no setor industrial. Muito importante e uma forma de comodidade para os profissionais que trabalham aqui com a indústria. Esse é mais um compromisso que a Prefeitura tem de seriedade de levar ao profissional a comodidade em poder ser vacinado e, tão logo, a gente receba a vacina vamos conseguir distribuir o mais rápido possível”, enfatizou o secretário de Saúde, Célio Rodrigues da Silva.

O técnico de produção de energia, Cleyton de Santana Souza, foi o primeiro a ser vacinado. Aos 39 anos, o profissional disse que estava ansioso por este dia e elogiou a estrutura do local.

“Cheguei 7 horas da manhã. Moro aqui perto e quis chegar mais cedo para ver se conseguia ser vacinado. O espaço está fantástico. Eu estava esperando este momento faz tempo aí a Federação das Indústrias lutou por nós e agora estamos sendo vacinados. A estrutura está ótima, maravilhosa e facilitou bastante porque tem muitas indústrias aqui. Desde que começou a pandemia a gente não parou. A gente perdeu colegas, infelizmente, alguns familiares, eu peguei covid, então tá sendo bem difícil, bem penoso, mas a gente não para”, frisou.

Além do posto de vacinação do Distrito Industrial, os profissionais da indústria pode optar também em receber a imunização nos outros cinco polos, Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.

“A abertura desse polo é importante para a vacinação dos trabalhadores da indústria. Finalmente chegou a vez deste grupo prioritário ser vacinado. E a ideia de abrir esse polo foi para que não sobrecarregássemos os outros que já existem e que continuam tendo um grande fluxo de pessoas. Nós esperamos continuar com esta parceria com a Prefeitura até que todos os trabalhadores da indústria estejam imunizados e que a gente possa comemorar, em breve, a vacinação de toda a população”, destacou o presidente do Sistema Fiemt e diretor do Sesi Mato Grosso, Gustavo de Oliveira.

O pré-cadastro dos trabalhadores da indústria foi liberado no site https://cadastro.vacinacuiaba.com.br/ há pouco mais de uma semana. Aqueles que já fizeram essa etapa do processo, devem estar atentos ao site e consultar o cadastro para verificar o agendamento. Quem ainda não se cadastrou, precisa acessar o site, clicar em pré-cadastro, preencher todos os campos obrigatórios e enviar o cadastro. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina.

Ao ser agendado, o trabalhador da indústria deverá levar o QR Code impresso assinado e carimbado pela chefia imediata, cópia da carteira de trabalho ou holerite comprovando o vínculo com a empresa, documento oficial com foto e deve estar com o cartão SUS atualizado. Para este público será levado em conta o local de trabalho, ou seja, serão vacinados os trabalhadores de indústrias localizadas em Cuiabá.