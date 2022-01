Novo prédio da Unemat em Rondonópolis precisa de ajustes finais para ser inaugurado no primeiro semestre

Reunião com estudantes da Unemat Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) recebeu em seu gabinete, no dia 27) a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) e uma comitiva de estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, para tratar sobre a instalação da Universidade no novo prédio que está sendo construído na área do antigo aeroporto.

Com o objetivo de intermediar o diálogo, o deputado Thiago Silva prontamente realizou uma reunião virtual com a presença do reitor da Unemat, Rodrigo Zanin, e do diretor, Sérgio Santos, onde eles informaram que o novo prédio ainda está sob posse da Prefeitura que precisa concluir a rede de energia e hidráulica para realizar a entrega. A Unemat irá fazer o investimento para compra de ares-condicionados e o deputado Thiago garantiu que, assim como já destinou mais de 2 milhões para abertura do curso de Direito e Jornalismo, também ajudará com emendas na parte da mobília.

“Precisamos somar esforços junto com o governo do estado e prefeitura para que a nova sede da Unemat possa ser entregue para a sociedade ainda no primeiro semestre e esta reunião foi importante para esclarecer aos estudantes como realmente está o andamento dos trabalhos para que o sonho da entrega do novo prédio da Universidade possa se concretizar”, disse o deputado Thiago Silva.

A vereadora Kalynka indagou sobre como ocorreu a instalação da Unemat nas demais cidades do Estado e se prontificou a ajudar para que a entrega da nova sede ocorra o quanto antes.

De acordo com o relato dos alunos, hoje a Unemat funciona junto com uma Escola Estadual, o que de certo forma atrapalha o estudo acadêmico dos estudantes. “Em razão de estarmos nas dependências de uma Escola Estadual no período da manhã, por diversas vezes toca o sino e acaba atrapalhando nossas aulas. Precisamos do novo prédio que trará independência e comodidade para toda a Unemat”, defendem.

Thiago Silva afirma que está a disposição da prefeitura e Unemat para ajudar a colocar o prédio para funcionar e atender os estudantes em um prédio próprio. O parlamentar acredita que com a mudança para o novo espaço será possível trazer mais cursos para a instituição nos próximos anos.