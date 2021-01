Novo sistema promove mais segurança e fluidez no trânsito de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá – por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) – informa que os conjuntos semafóricos de Cuiabá estão sendo reprogramados com um novo sistema de funcionamento. Os semáforos inteligentes passam a atuar no modo de operação semi-autuado. Todos os dias, a partir das 20h30, citando como exemplo na Avenida Isaac Póvoas, o sinal ficará sempre verde para dar mais agilidade e segurança no trânsito diminuindo os riscos de assaltos.

Por CAROLINA MIRANDA – “Faz-se importante ressaltar que, os cuidados no trânsito devem ser mantidos. Não é porque os conjuntos semafóricos, no período da noite permanecem por mais tempo no verde que os motoristas pensem que as vias são pistas de corrida. Respeitar o limite de velocidade, além dos cuidados para fazer a passagem de uma avenida para outra, são pontos que devem ser respeitados”, disse o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

Durante o dia, o tempo de espera no sinal verde é de 60 segundos nas vias principais e de maior fluxo, e nas transversais, o semáforo fica no sinal verde por verde 30 segundos. Já no período noturno, a partir das 20h30, o sistema funciona da seguinte maneira: a programação é de 30 segundos nos dois lados da via. O semáforo ficará sempre aberto, enquanto inexistir carros transitando pela via transversal, de menor fluxo, o sinal vai ficar verde. Assim que aproximar um carro na via transversal, o sinal na via principal continuará no verde por mais 5 segundos, chegando a 35 segundos, evitando colisões no meio do cruzamento, passando para o amarelo e depois vermelho, para então, o carro que estiver na via transversal possa fazer a passagem. Todo esse sistema depende da presença de carros em uma das vias para alterações dos modos de funcionamento.

Com essa tecnologia será possível atuar de forma que o semáforo opere de acordo com as condições de tráfego no cruzamento, analisando, por meio de sensores, se numa das vias existe alta demanda de veículos querendo passar e na outra a demanda é pouca, permitindo então um maior tempo de sinal aberto na via de alta demanda, reduzindo assim o tempo de espera, principalmente no período noturno.

Esse sistema começou a vigorar no final de 2020. A Prefeitura de Cuiabá já implantou esse novo sistema em 20 cruzamentos, dentre elas: Avenidas Isaac Póvoas x São Sebastião; Isaac Póvoas x Marechal Deodoro; Isaac Póvoas x Comandante Costa; Isaac Póvoas x Barão de Melgaço; Generoso Ponce x Joaquim Murtinho; Historiador Rubens Mendonça x Conselheiro Ênio Vieira; Getúlio Vargas x Joaquim Murtinho; Getúlio Vargas x São Sebastião; Dom Bosco x 13 de junho; Dom Bosco x Barão Melgaço; Dom Bosco x Comandante Costa; Dom Bosco x São Sebastião; Dom Bosco x Ipiranga; Dom Bosco x Estêvãode Mendonça; Tenente Coronel Duarte x Coronel Escolástico, dentre outros.

Ao todo são 102 controladores semafóricos inteligentes, sendo 75 câmeras e 75 placas de vídeos que permitem fazer esse tipo de programação. Válido ressaltar que, o sistema implantado permite um maior controle remoto e em tempo real, auxiliando na fluidez e na humanização do trânsito nas principais vias de Cuiabá.

Neste novo cenário de monitoramento pelo sistema de software, também é possível a aplicação de câmeras detectoras de vídeo, que permitem o acompanhamento dos fluxos e dos tempos de abertura e fechamento de ciclos. Esse acompanhamento é executado pela Central de Monitoramento instalada na Semob.