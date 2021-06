Novo status sanitário permite ao Paraná acessar mercados que pagam até 50% mais

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, participou, na manhã desta quarta-feira (2), da live do Circuito Virtual Agro 2021, etapa Centro-Oeste e Norte. Com o tema “Cenários e Tendências do Agronegócio no Mato Grosso do Sul”, Saito apresentou dados sobre o avanço do setor na última década e perspectivas para as principais cadeias produtivas do estado.

“A franca expansão da agropecuária sul-mato-grossense, junto à vocação produtiva do estado, é reflexo de ações concomitantes que envolvem o trabalho das instituições de pesquisa, iniciativas do poder público, investimentos e adoção de tecnologias por parte dos produtores rurais”, disse.

Para contextualizar o crescimento do agro nos últimos anos, Saito apresentou dados sobre a transformação de pastagens com algum nível e degradação áreas produtivas, intensificação da bovinocultura de corte e agricultura, capacitação no campo, profissionalização da gestão no agronegócio, sustentabilidade e segurança alimentar. Também mostrou a participação de MS na produção e exportação de produtos agropecuários no ranking nacional e mundial, assim como as perspectivas de crescimento para as principais cadeias produtivas do estado.

O encontro on-line foi coordenado pelo superintendente estadual do Banco do Brasil, Marcel Figueiredo, com participação do superintendente Pessoa Física, Fabricio Casali Reis, e palestra do superintendente de Ciência e Tecnologia da Semagro, Rogério Beretta.

“Trazer as condições oferecidas pelas tradicionais feiras agropecuárias nacionais para um ambiente virtual mostra que o Banco do Brasil vem evoluindo com o produtor rural. Há uma demanda crescente por produtos financeiros, com espaço para o avanço do setor, por meio da ciência e sucessão familiar, reforçando a importância das parcerias, como esta, demonstrada nesta live com a Famasul e o Governo de MS”, avaliou Marcel.

“Vivemos um período de desafios em todos os setores. No campo, o cenário é positivo, pois o produtor rural vem sendo protagonista em alavancar a economia sul-mato-grossense, sendo referência em sustentabilidade e inovação. Há um entendimento de que estamos vivendo uma transformação tecnológica no campo, sendo assim, fundamental o desenvolvimento de ambientes para que possa investir cada vez mais no campo”, ressaltou Fabrício Casalli.

Beretta apresentou informações sobre políticas públicas e ações e programas governamentais para ampliar o potencial do agronegócio no estado. “Além dos investimentos em logística e infraestrutura, há incentivos para as iniciativas estratégicas voltadas à sustentabilidade, a exemplo de estímulo à energia renovável e alternativas, carbono neutro, recursos hídricos e produção orgânica, além de ampliação dos serviços e práticas ambientais”, destacou.

Circuito Virtual Agro 2021 – Tem como objetivo movimentar a economia dos estados seguindo os mesmos moldes das tradicionais feiras agropecuárias desenvolvidas em todo o país. Teve início em março, pela região Sul. O movimento é dividido em cinco etapas e seguirá com programação especializada até o fim do ano, em ambiente virtual.

Nesta segunda etapa, para o Centro-Oeste e Norte, o circuito acontece de 24 de maio a 11 de junho.

Assista a live na íntegra em https://broto.com.br/lives-e-palestras