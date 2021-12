Novo terminal da Coamo em Paranaguá tem capacidade para 80 mil toneladas

A Coamo, cooperativa de Campo Mourão e uma das maiores da América Latina, ampliou a sua capacidade de movimentação no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. No dia 9 de dezembro, a empresa inaugurou o Terminal Portuário II, com capacidade de 80 mil toneladas, após investimento de R$ 200 milhões. A cooperativa passa a ter 150 mil toneladas de capacidade estática no local.

A nova estrutura possui três silos, armazém graneleiro, cinco moegas com capacidade operacional para recebimento de 1.380 toneladas/hora e tombadores para caminhões, que facilitam o fluxo da movimentação no corredor de exportação. Somados ao outro terminal existente, tem capacidade para embarque de até sete mil toneladas/ hora.

O evento de inauguração contou com diversas autoridades, como o governador Carlos Massa Junior; o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara; o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes; o secretário da Casa Civil, Guto Silva; o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini; o presidente executivo da Coamo, Airton Galinari; o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette; o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, entre outras.

“Este importante investimento no Porto resultará em novas oportunidades, não só aqui em Paranaguá mas também no interior, onde a Coamo tem seus entrepostos. É um crescimento em cadeia e que beneficia a todos. Temos nos reunido com o presidente Ricken para discutir sobre as medidas necessárias para que o setor possa se desenvolver, sem entraves. Este mesmo diálogo realizamos com o setor produtivo paranaense, como a FAEP”, enfatizou o governador do Paraná.

“Esse investimento da Coamo fortalece ainda mais a produção de grãos do Paraná. Já somos um grande produtor e exportador das principais commodities e novas estruturas como essa dão ainda mais força para que o nosso produtor rural siga investindo em tecnologia para aumentar a produção e produtividade”, destacou Meneguette.

Fundada em 28 de novembro de 1970, a Coamo conta com 30 mil cooperados no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A atuação da cooperativa nas exportações de commodities via corretor de exportação de Paranaguá ocorrem desde 1990.