Novos caminhões vão reforçar o combate aos incêndios florestais em 2022

A entrega de 12 novos caminhões modelo autotanque, adquiridos com recursos de R$10 milhões do Governo de Mato Grosso, por meio do Programa Mais MT, serão destinados para as Unidades Regionais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) para reforçar o trabalho das equipes no combate aos incêndios nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, durante o intenso período de estiagem em 2022.

Conforme o plano técnico definido pela Diretoria de Administração Institucional do CBMMT, 11 Unidades Operacionais da corporação serão contempladas com um caminhão autotanque, além do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA).

São veículos zero quilômetro, com recurso tecnológico de combate aos incêndios, bomba que permite o rápido enchimento do tanque, com capacidade para armazenar e transportar 10 mil litros d’água, em apenas 30 minutos. Além disso, possui tração 4×4, que garante força para que o veículo tenha excelente desempenho em solo irregular, podendo chegar em locais de difícil acesso. Outro importante recurso é o canhão para o lançamento d´água diretamente nas chamas mais distantes.

O comandante-geral do CBMMT, coronel Alessandro Borges, destacou que essa aquisição “realizada pelo Governo de Mato Grosso chega para fortalecer a nossa estrutura, dando mais eficiência aos trabalhos em cada uma dos Comandos Regionais dos bombeiros no Estado”.

Além do combate aos incêndios florestais, os novos caminhões também podem ser usados pela corporação para atendimento nas ocorrências de incêndios na zona urbana.