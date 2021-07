Novos cursos do Qualifica Cuiabá estão com as inscrições abertas; iniciativa é da primeira-dama de Cuiabá

Novos cursos profissionalizantes que integram o Programa Qualifica Cuiabá estão com as inscrições abertas. Por medida de biossegurança contra a disseminação da Covid as vagas são limitadas a até 20 participantes por turma. As atividades terão início na próxima segunda-feira (19). A iniciativa, que já está na 3ª edição e atendeu a 4,5 mil pessoas, tem como idealizadora a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. A partir deste ano, a ação foi agregada ao programa ‘Pra Frente Cuiabá’ lançado recentemente pela Prefeitura de Cuiabá e que que tem como foco o desenvolvimento do capital humano, rural e industrial da capital de Mato Grosso.

As vagas ofertadas são para cursos de operador de retroescavadeira, eletricista de instalações prediais, operador de empilhadeira, instalador hidráulico, pintor de obras imobiliárias, soldador eletrodo revestido e técnicas de empreendedorismo. Ao todo, estão disponíveis 200 novas vagas.

Os interessados podem procurar as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), agências do Sine Coxipó e Shopping Popular, a unidade móvel do Sine da Gente que em cada semana fica num bairro da capital, ou pelo telefone- (65) 99280-3239.

Os cursos serão realizados nas sedes do Senai do Distrito Industrial, Chácara dos Pinheiros e Poção com a opção dos três turnos, matutino, vespertino e noturno e também nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Convivência de Idosos (CCI’s).

O Qualifica Cuiabá tem como público alvo pessoas de baixa renda com oportunidades de cursos profissionalizantes e é conduzido pelas Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e da Mulher e executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- Senai.

As ações do “Qualifica Cuiabá” começaram em 2018 e nas duas edições anteriores, mais de cinco mil pessoas receberam os certificados de formação. Para os próximos quatro anos a meta é capacitar cerca de dez mil pessoas para o mercado de trabalho. “Na época Cuiabá registrava uma das menores taxas de desemprego do país e a informalidade estava em alta. O Qualifica está inserido nesse contexto. Formamos mais de cinco mil pessoas e muitas delas criaram seu próprio negócio, até mesmo durante essa pandemia, servindo de alternativa de uma nova fonte de renda. Temos casos de pessoas que conseguiram uma vaga no emprego formal por conta da capacitação, sem falar na reconstrução de vidas e sonhos”, explicou.

“Esse é mais um compromisso assumido em campanha que visa oferecer de forma gratuita, a qualificação profissional para acesso ao mercado de trabalho. Estamos lançando uma série de programas. A gestão Emanuel Pinheiro não para. Temos que preparar a capital nesse período de pandemia como também no pós-pandemia, a fim de garantir a geração de emprego e renda”, concluiu o prefeito Emanuel Pinheiro.

Pra Frente Cuiabá

Ações de infraestrutura, mobilidade urbana, fomento na geração de empregos, na produção do campo, resgate do turismo e valorização da cultura cuiabana se interseccionam para construir uma cidade cada vez mais sustentável, tecnológica, planejada e que proporcione qualidade de vida aos seus habitantes. No ‘Pra Frente Cuiabá’, a proposta é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. O programa abarca cinco principais ações, já anunciadas: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Cuiabanco e Agro da Gente.

Confira um pouco mais das cinco ações do programa Pra Frente Cuiabá:

– Sine da Gente: Implantação de uma unidade móvel que atuará nos bairros para atender a oferta e demanda de emprego por região.

– Enem Digital 5.0: Ensino no modelo híbrido; suporte técnico e personalizado; 2.000 alunos.

– Qualifica Cuiabá: Programa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SESI, SENAI, SEBRAE e FECOMÉRCIO; desenvolver as habilidades dos cidadãos para o fomento na geração de renda para família; preparar a mão-de-obra para o mercado de trabalho.

– Agro da Gente: Fortalecimento do apoio à agricultura familiar; qualificação técnica na produção do campo; incentivo à atividade da agroindústria; programa de incentivo para quatro cadeias produtivas: peixe, FLV (fruta, legume e verdura), frango e leite.

-Cuiabanco: Linha de Crédito para o pequeno empreendedor com juros zero; PAA – Programa de aquisição de alimentos.