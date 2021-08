Novos golpes usando o Programa Nota MT são aplicados em Mato Grosso

Por Janaína Arruda – Outra observação importante a ser feita sobre esses golpes é que no corpo das mensagens geralmente há um código numérico que eles chamam de “número da sorte” ou “código de liberação”, que podem ser possíveis tentativas de clonar o aplicativo das vítimas.

A coordenadora de Promoção da Educação e Cidadania Fiscal, Ágatha Santana, alerta aos contribuintes cadastrados no Nota MT que a Sefaz não envia mensagens por SMS (programa de mensagens) ou por WhatsApp aos contemplados.

“Gostaríamos de alertar a população sobre as tentativas de golpe que estão tentando aplicar. Informamos que o Nota MT não envia mensagens por SMS ou WhatsApp. Até então os golpistas utilizavam apenas SMS, mas de umas semanas para cá passaram a usar o WhatsApp também. Temos DDD 65, 71 que é do Nordeste e as mensagens falam que a pessoa foi contemplada com uma televisão ou que possui créditos para resgatar no programa Nota MT, ou ainda, que possuem prêmios de R$ 10 mil e R$ 50 mil que coincidem com o prêmio do Nota”, explica.

De acordo com ela, o contato realizado pela Sefaz com os ganhadores é por meio do aplicativo do Nota MT e pelo e-mail cadastrado pelo usuário. Em algumas situações podem ocorrer ligações telefônicas para o telefone celular do ganhador, por ele estar com os dados bancários incompletos ou incorretos, para orientar sobre a regularização das informações. A informação da pendência também é disponibilizada no aplicativo e site.

A Secretaria de Fazenda orienta que em casos de dúvidas, o cidadão entre em contato pelo telefone (65) 3617-2704, de segunda à sexta, dás 08h às 12h e das 13h às 17h ou pelo site ou aplicativo do Nota MT, no campo “envie uma mensagem”. Ao registrar uma reclamação pelo site ou aplicativo é importante sempre encaminhar o print da tentativa de golpe recebida.

O consumidor também pode fazer um registro de ocorrência junto à Delegacia Fazendária (Defaz). Todas as denúncias de golpes utilizando o nome do Nota MT também são encaminhadas Secretaria de Fazenda para a Defaz para as devidas providências.

Para saber se foi um dos contemplados do Nota MT, o consumidor pode acessar o site ou aplicativo com o login e a senha de uso pessoal. Na opção sorteios é possível acompanhar as datas dos concursos e ainda fazer o download da lista dos ganhadores e dos bilhetes premiados. É nessa página, também, que é informado se a pessoa foi contemplada ou não em um dos sorteios.