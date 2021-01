O Boletim do Leite de janeiro está disponível no site!

Fortalecimento Institucional Diretoria realiza reunião com produtores em Campo Novo O encontro se deu para apresentar as diretrizes da gestão e levantar as demandas da base

18/01/2021

Presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Fernando Cadore, juntamente com parte da diretoria plena, visitou na manhã desta segunda-feira (18.01), o núcleo de Campo Novo do Parecis para reunião com delegados da região Oeste. Objetivo do encontro foi apresentar as diretrizes da gestão e levantar as demandas da base.

Presidente explanou que a condução da entidade será sempre pautada conforme as demandas do produtor rural e as decisões alinhadas com a base. “Nós estamos na direção da entidade, mas trabalharemos conforme as demandas, ouvindo quem está no campo. Apresentamos como será a nossa maneira de trabalhar e escutamos os anseios locais. Precisamos trabalhar a quatro mãos”, afirmou o presidente.

Dentre as pautas discutidas, os produtores locais tiraram dúvidas e apresentaram questões sobre o CAD Parecis, pesquisas científicas, logística, Fethab, levantaram discussão sobre venda de terras para estrangeiros e elogiaram o projeto Classificador Legal. Delegada coordenadora do núcleo de Campo Novo, Magda Ortolan, enfatizou a importância do projeto Classificador para os produtores locais e solicitou a ampliação dos atendimentos na localidade. “É um projeto que contribui muito conosco, um dos mais solicitados e tendo em vista o tamanho da nossa região, precisamos ampliar os atendimentos”, pontuou.

Produtor Alex Utida parabenizou a postura do presidente durante as falas em entrevistas e agradeceu a visita ao núcleo, a qual classificou como essencial para os produtores locais. “Essa visita é muito importante e significativa. Tenha aqui um núcleo parceiro, amigo e que ajuda a tomar decisões. Estamos com as mesmas pautas, enxerguem em nós aliados. Somos um grupo ativo, com muitas ideias e queremos participar, fazer e estar junto”, explanou.

Na mesma, o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, Jonas Marcelo Iapp, avaliou positivamente o encontro. “Totalmente positiva a visita, devido à crescente demanda dos produtores do núcleo. Essencial para afinar o contato entre os produtores locais e a entidade. Uma grande valia ter o presidente diretamente conosco”, destacou.

Diretoria Plena – Além do presidente, também estiverem presentes na reunião o diretor administrativo, Nathan Belusso, segundo diretor financeiro, Valmor Scariote, presidente da região Sul e coordenador da comissão de Defesa Agrícola, Jorge Giacomelli, vice-presidente Oeste, Lucas Konageski, vice Leste, Diego Dall Asta e diretor executivo Wellington Andrade. Da área técnica participaram as gerentes de Defesa Agrícola e Sustentabilidade, Jerusa Rech e Marlene Lima, respectivamente.

CAD – No início da tarde a equipe de diretores visitou o Centro de Aprendizagem e Difusão (CAD Parecis) e fez a abertura dos trabalhos dos dois dias de campo realizados nesta segunda (18.01) e terça-feira (19.01).