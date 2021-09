O Boletim do Leite de setembro está disponível no site!

Cepea, 20/09/2021 – Nesta edição, confira:

Com custos de produção elevados, oferta de leite segue limitada

Pesquisas do Cepea mostram que o preço do leite captado em julho e pago aos produtores em agosto subiu 1,23% na “Média Brasil” líquida, chegando a R$ 2,3595/litro. Com isso, as cotações no campo acumulam aumento de 5% desde janeiro, apresentando média de R$ 2,1618/litro na parcial deste ano – valor 28% acima da média de janeiro a agosto de 2020, em termos reais (dados deflacionados pelo IPCA de agosto/21). Agentes consultados pelo Cepea têm expectativa de que o movimento de valorização siga firme em setembro, fundamentados na menor qualidade das pastagens e, especialmente, nos elevados custos de produção, os quais têm limitado a oferta. Leia mais.

Demanda enfraquecida mantém preços dos derivados em queda

Apesar do preço do leite no campo seguir firme em agosto, laticínios relataram dificuldades em fazer o repasse da valorização da matéria-prima aos canais de distribuição, que intensificaram a pressão por valores mais acessíveis diante do baixo consumo na ponta final da cadeia. Leia mais.

Com baixa oferta interna, importação cresce e déficit da balança aumenta

A oferta limitada de leite no campo elevou as importações de lácteos em agosto pelo quarto mês consecutivo. Foram adquiridas externamente 10,1 mil toneladas, avanço de 4,7% sobre o volume de julho, mas 44% abaixo das importações de agosto de 2020, o que, por sua vez, se deve ao alto patamar do dólar. Leia mais.

Custos avançam 1% no mês e 14% no ano

O COE (Custo Operacional Efetivo) da pecuária leiteira subiu 1,02% de julho para agosto na “Média Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, S C e SP). De janeiro a agosto deste ano, o COE acumula alta de 14,05% – no mesmo período do ano passado, a elevação era de 7,57%. Em agosto, o aumento no custo de produção seguiu influenciado principalmente pela valorização dos suplementos minerais, dos adubos e das rações concentradas. Leia mais.